    Drohnen legen Flugbetrieb in Hannover lahm

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftraum über Hannover wegen Drohnen gesperrt.
    • Sperrung dauerte von 21:47 bis 0:16 Uhr.
    • Zwei Flüge nach Frankfurt und Paris fielen aus.
    LANGENHAGEN (dpa-AFX) - Nach der Sichtung von Drohnen ist der Luftraum über Hannover am Freitagabend für den Flugverkehr gesperrt worden. Nach Angaben eines Flughafensprechers dauerte die Sperrung von 21.47 Uhr bis 0.16 Uhr. Sieben Flugzeuge seien von der Sperrung betroffen gewesen. Sie seien unter anderem nach Paderborn, Bremen, Düsseldorf und Frankfurt umgeleitet worden.

    Zwei Flüge seien wegen der Sperrung nicht in Hannover gelandet und hätten daher auch nicht am Samstag starten können. Das seien Verbindungen nach Frankfurt und Paris gewesen, die damit ausfallen mussten, hieß es.

    Einzelheiten zu der Drohnensichtung lagen offiziell zunächst nicht vor. Einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zufolge wurde zuerst eine Drohne in der Nähe eines Modellflughafens in rund 80 Metern Höhe gesichtet. Eine Stunde später sollen sich dem Bericht zufolge mindestens zwei Drohnen dem Flughafen genähert haben. Erst im November musste der Flughafen Hannover wegen einer Drohnensichtung für 45 Minuten gesperrt werden./eks/DP/he





    dpa-AFX
