Nordkoreas Kim zelebriert enge Beziehungen zu Moskau

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Beziehungen seines Landes zu Russland in den höchsten Tönen gelobt. Diese seien durch "das Teilen von Blut, Leben und Tod im selben Schützengraben" gefestigt worden, heißt es in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Neujahrsbotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun könne niemand mehr die Beziehungen zwischen den Völkern der beiden Länder und ihre Einheit brechen, so Kim weiter. Kims Bemerkungen beziehen sich auf Nordkoreas Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg.

Wenige Tage zuvor hatte sich Putin seinerseits in einer Neujahrsbotschaft bei Kim für den "heldenhafte Einsatz" der nordkoreanischen Soldaten bedankt.