    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Marktgeflüster

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Silber - die Explosion China und der Metall-Krieg gegen den Westen!

    Faktisch reagiert China auf Trumps "America first" nun mit einem "China first". Und das hat Konsequenzen für den Westen

    Silber explodiert am Freitag weiter - ein zentraler Grund dafür ist China mit seiner ab 01.Januar geltenden Exportbeschränkung für das Metall. Faktisch reagiert China auf Trumps "America first" nun mit einem "China first". Und das hat Konsequenzen für den Westen - denn Silber ist essentiell für viele Branchen wie Solar oder E-Autos. Nun ist es wie bei einem Pokerspiel: wer hat physisches Silber, und wer ist nun in der Klemme, weil er dieses nicht liefern kann? Faktisch gibt es viel mehr "Papier-Silber" als "echtes" Silber - und das ist jetzt das große Problem. Dass auch andere Metalle wie Platin und Palladium massiv ansteigen, zeigt; es ist Stress im System. Es ist eine Art "Metall-Krieg", der für das Jahr 2026 in Sachen Geopolitik nichts Gutes ahnen lässt..

    Das Video "Silber - die Explosion China und der Metall-Krieg gegen den Westen!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Silber - die Explosion China und der Metall-Krieg gegen den Westen! Silber explodiert am Freitag weiter - ein zentraler Grund dafür ist China mit seiner ab 01.Januar geltenden Exportbeschränkung für das Metall
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     