Silber - die Explosion China und der Metall-Krieg gegen den Westen!

Silber explodiert am Freitag weiter - ein zentraler Grund dafür ist China mit seiner ab 01.Januar geltenden Exportbeschränkung für das Metall. Faktisch reagiert China auf Trumps "America first" nun mit einem "China first". Und das hat Konsequenzen für den Westen - denn Silber ist essentiell für viele Branchen wie Solar oder E-Autos. Nun ist es wie bei einem Pokerspiel: wer hat physisches Silber, und wer ist nun in der Klemme, weil er dieses nicht liefern kann? Faktisch gibt es viel mehr "Papier-Silber" als "echtes" Silber - und das ist jetzt das große Problem. Dass auch andere Metalle wie Platin und Palladium massiv ansteigen, zeigt; es ist Stress im System. Es ist eine Art "Metall-Krieg", der für das Jahr 2026 in Sachen Geopolitik nichts Gutes ahnen lässt..

