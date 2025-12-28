Start der 8. Globalen Konferenz für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (GOSH 8) in RIAD, KSA – 2026

RIAD, KSA / ACCESS Newswire / 28. Dezember 2025 / Seine Exzellenz Eng. Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi, Minister für Humanressourcen und soziale Entwicklung und Vorsitzender des Nationalen Rates für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, kündigte die 8. Globale Konferenz für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (GOSH8) an, die 2026 unter dem Motto „Nachhaltige Sicherheit für eine prosperierende Zukunft” stattfinden soll. Die Konferenz findet vom 27. bis 29. April 2026 im Hilton Hotel in Riad, Saudi-Arabien, statt.

Im Rahmen der Ankündigung hat Seine Exzellenz auch die offizielle Website der 8. Globalen Konferenz für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz freigeschaltet, auf der sich Fachleute und interessierte Teilnehmer für die Konferenz anmelden und alle Details, einschließlich der wichtigsten Themen, Schwerpunkte und Begleitveranstaltungen, einsehen können. Die Konferenz spielt weiterhin eine führende Rolle als internationale wissenschaftliche Plattform, die sich der Erforschung der Zukunft der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, der Diskussion globaler Herausforderungen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt sowie der Präsentation der neuesten Trends und Innovationen zur Verbesserung der Arbeitsumgebung widmet.

Die diesjährige Konferenz zielt darauf ab, einen konstruktiven Dialog zwischen Experten, politischen Entscheidungsträgern und führenden Vertretern der Industrie zu fördern, indem globale Best Practices diskutiert, wichtiges Wissen ausgetauscht, die Rolle der Technologie bei der Verbesserung der Sicherheit hervorgehoben und Präventionsmaßnahmen und -verfahren entwickelt werden, die auf den sich rasch wandelnden globalen Arbeitsmarkt abgestimmt sind. Link zur Registrierung

Die Konferenz umfasst außerdem hochrangige Roundtable-Diskussionen, an denen Führungskräfte und Entscheidungsträger teilnehmen, Fachworkshops, Keynote-Vorträge internationaler Referenten und eine begleitende Ausstellung, auf der die neuesten Sicherheitstechnologien vorgestellt werden. Interaktive Simulationsgeräte und Sensibilisierungsmaßnahmen tragen zusätzlich zur Förderung einer starken Kultur der Sicherheit und Prävention bei.

Im Rahmenprogramm wird die dritte Ausgabe des Global Occupational Safety and Health Hackathon (GOSHATHON) unter dem Motto „Innovate to Thrive“ (Innovation für den Fortschritt) stattfinden, an dem Innovatoren, Spezialisten und Ingenieure aus aller Welt teilnehmen, um fortschrittliche Lösungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu entwickeln. Link zur Registrierung