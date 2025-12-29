Comeback 2026! Verzehnfachung möglich? Evotec, Gerresheimer, Desert Gold Aktie!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDesert Gold Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Desert Gold Ventures
    Auf der Suche nach einem möglichen Verzehnfacher im Gold-Sektor? Dies halten Analysten bei Desert Gold für möglich. Die jüngste PEA für das Flaggschiff-Gold-Projekt löst neue Kursfantasie aus. Damit könnte die jahrelange Seitwärtsbewegung aufgelöst …

    Auf der Suche nach einem möglichen Verzehnfacher im Gold-Sektor? Dies halten Analysten bei Desert Gold für möglich. Die jüngste PEA für das Flaggschiff-Gold-Projekt löst neue Kursfantasie aus. Damit könnte die jahrelange Seitwärtsbewegung aufgelöst werden und die Aktie durchstarten. Auf ein Durchstarten im Jahr 2025 hatten Anleger bei Evotec gehofft. Doch die Biotech-Aktie hat ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Die Strategie des neuen Managements scheint auch Großaktionäre nicht zu überzeugen. Eine böse Überraschung in 2025 war Gerresheimer. Zum Jahreswechsel betreibt man immerhin Schadensbegrenzung. Doch wie groß ist der Vertrauensverlust?

