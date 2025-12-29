    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    Drei Übernahmekandidaten für 2026! Puma, Renk und Char Technologies! Aktien kaufen?

    Welches Unternehmen wird in 2026 geschluckt? Wo winkt für Aktionäre eine Kurschance? Hier sind drei Kandidaten. Aus dem boomenden Energie-Sektor ist es Char Technologies. Das kanadische Unternehmen notiert erst wenige Tage an der Börse Frankfurt. …

    Drei Übernahmekandidaten für 2026! Puma, Renk und Char Technologies! Aktien kaufen?
    Foto: esg-aktien.de
    Welches Unternehmen wird in 2026 geschluckt? Wo winkt für Aktionäre eine Kurschance? Hier sind drei Kandidaten. Aus dem boomenden Energie-Sektor ist es Char Technologies. Das kanadische Unternehmen notiert erst wenige Tage an der Börse Frankfurt. Operativ hat man die Entwicklungsphase abgeschlossen und will beim Umsatz kräftig wachsen. Dabei profitiert Char von starken Partnern wie ArcelorMittal, die eine Übernahme locker stemmen könnten. Doch auch Renk ist ein Kandidat. Ankeraktionär KNDS könnte Akquisition gut im Rahmen der IPO-Story nutzen und der ehemalige Renk-CFO ist bereits an Bord. Auch bei Puma dürfte es weiterhin spannend bleiben. Laut Analysten winkt eine Übernahmeprämie von immerhin rund 30 %.

    Verfasst von ESG Aktien
