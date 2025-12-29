Entlastung bei Strom-Netzentgelten

BERLIN (dpa-AFX) - Stromkunden können im kommenden Jahr bei den Netzentgelten mit Entlastungen rechnen. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox sinken rein rechnerisch die Stromnetzgebühren für Haushalte ab 2026 um durchschnittlich rund 15 Prozent.

Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden pro Jahr bedeute das eine rechnerische Entlastung von 77 Euro brutto. Dabei gibt es allerdings regionale Unterschiede.