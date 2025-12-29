    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Dividendentermine

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 01 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 01 / 2025
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 01 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Dezember 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 01 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Micron Technology
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Long
    257,09€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 13,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    294,89€
    Basispreis
    1,80
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +0,49 % 29.12.
    British American Tobacco
    +5,16 % 29.12.
    GE Aerospace
    +0,66 % 29.12.
    Prospect Capital
    +12,62 % 29.12.
    American Tower
    +3,31 % 29.12.
    McCormick
    +2,24 % 29.12.
    Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
    +5,70 % 29.12.
    Xcel Energy
    +3,75 % 29.12.
    Octopus AIM VCT
    +7,72 % 29.12.
    Invesco Mortgage Capital
    +17,82 % 29.12.
    Currys
    - 29.12.
    Flexsteel Industries
    +2,43 % 29.12.
    Farmers & Merchants Bancorp (Ohio)
    +3,56 % 29.12.
    Palmer Square Capital BDC Inc
    - 29.12.
    Independent Bank
    +4,06 % 29.12.
    CVB Financial
    +4,35 % 29.12.
    Great Southern Bancorp
    +2,82 % 29.12.
    Ituran Location and Control
    +5,63 % 29.12.
    United Maritime Corporation
    +12,19 % 29.12.
    McCormick
    +2,26 % 29.12.
    Gore Street Energy Storage Fund
    +9,18 % 29.12.
    Duke Royalty
    +0,08 % 29.12.
    Castellum
    - 29.12.
    Fifth Third Bancorp Depositary Shs (I)
    - 29.12.
    Lowland Investment Company
    +5,10 % 29.12.
    Netcall
    +0,90 % 29.12.
    Fifth Third Bancorp Depositary Shs (K)
    - 29.12.
    Franklin Resources
    +5,06 % 30.12.
    Northern Oil & Gas
    +4,46 % 30.12.
    Zimmer Biomet Holdings
    +0,85 % 30.12.
    Vail Resorts
    +4,13 % 30.12.
    Limoneira
    +1,41 % 30.12.
    Aspen Group Stapled Security
    +4,90 % 30.12.
    Granite Point Mortgage Trust
    +8,14 % 30.12.
    GPT Group Stapled Security
    +5,41 % 30.12.
    Formula Systems (1985)
    +1,62 % 30.12.
    Telefonica Brasil
    +5,77 % 30.12.
    JBG SMITH Properties
    +5,49 % 30.12.
    APA Group Stapled Security
    +6,59 % 30.12.
    InvenTrust Properties
    +3,38 % 30.12.
    Cibus Nordic Real Estate
    +6,90 % 30.12.
    Growthpoint Properties Australia Stapled Security
    +8,08 % 30.12.
    Region Group
    +6,09 % 30.12.
    Transurban Group Stapled Security
    +4,67 % 30.12.
    Mirvac Group Stapled Security
    +5,25 % 30.12.
    Goodman Group Stapled Security
    +0,83 % 30.12.
    John Wiley & Sons (B)
    +1,06 % 30.12.
    BWP Trust Stapled Secs
    +5,09 % 30.12.
    Dexus Stapled Secs
    +6,56 % 30.12.
    Charter Hall Social Infrastructure REIT
    +5,97 % 30.12.
    Waypoint REIT
    +6,62 % 30.12.
    Centuria Office REIT
    +9,64 % 30.12.
    Investors Real Estate Fund (doing business Centerspace) Registered of Benef Interest
    +4,63 % 30.12.

    Die Dividendenrenditen in der KW 01 / 2025 reichen von +0,08 % bei Duke Royalty bis +17,82 % bei der Invesco Mortgage Capital Aktie.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 01 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 01 2025
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     