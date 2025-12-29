Dividendentermine
Dividenden Termine (ex-dates) KW 01 / 2025
Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 01 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Dezember 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 01 / 2025.
|Unternehmen
|Dividendenrendite
|Ex-Tag
Die Dividendenrenditen in der KW 01 / 2025 reichen von +0,08 % bei Duke Royalty bis +17,82 % bei der Invesco Mortgage Capital Aktie.
