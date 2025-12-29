Gold, Silber, Platin und Co. – jetzt spielen die Kurse völlig verrückt!

Über die hierzulande börsenfreien Weihnachtsfeiertage sowie in der Nacht auf Montag haben Gold , Silber und andere Edelmetalle erneut Kursrekorde verzeichnet. Inzwischen ist die Rallye am Markt, in Medien sowie in sozialen Netzwerken allgegenwärtig. Das hat neben Faktoren wie geopolitischer Unsicherheit und physischer Knappheit noch einmal zu einem starken Kursanstieg geführt.

Zwischenzeitlich kletterte der Silberpreis im asiatischen Handel auf knapp 84 US-Dollar pro Feinunze, während Gold seinen Kursrekord auf knapp 4.550 US-Dollar verbesserte. Einmal mehr gefragt waren auch Platin, das mit einem Kurs von knapp 2.470 US-Dollar auf eine Performance von fast 50 Prozent in nur einem Monate blickte, und Palladium, dessen Futures-Preis auf rund 2.160 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 3 Jahren kletterte.

Extreme Volatilität nach neuen Höchstständen

Doch die Kursrekorde waren nur von kurzer Dauer. Angesichts der enormen Kursgewinne in den vergangenen Wochen setzen rasch Gewinnmitnahmen ein, die zu beträchtlicher Volatilität führten.

Am Montagmorgen (Stand: 07:50 Uhr MEZ) wird Silber zu 75,15 US-Dollar je Feinunze gehandelt – und damit um 10,7 Prozent niedriger als noch zum Höchstkurs von knapp 84 US-Dollar. Platin hat gegenüber seinem Rekordhoch etwa 7 Prozent eingebüßt, Palladium sogar 12,4 Prozent. Etwas moderater entwickelte sich Gold mit Abgaben in Höhe von 1,8 Prozent gegenüber dem in der Nacht erzielten Allzeithoch.

Rohstoffbörse hebt Margin-Anforderungen an

Für die starken Kursverluste dürften neben Gewinnmitnahmen und der außer Kontrolle geratenen Preisfindung auch erhöhte Margin-Anforderungen der Rohstoffbörse CME sein, die bereits am Freitag angekündigt hatte, die für Silberkontrakte nötige Margin von 20.000 auf 25.000 US-Dollar anzuheben.

Das zwingt Händlerinnen und Händler dazu, entweder Kontrakte zu verkaufen oder frisches Kapital nachzuschießen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. In der Vergangenheit führten Erhöhungen der Margin-Anforderungen durch die CME wiederholt zu einem Ende zuvor steiler Edelmetall- und vor allem Silber-Rallyes – zum Beispiel 1980 und 2011, als Silber binnen weniger Wochen 30 Prozent an Wert verloren hatte.

Blow-Off-Top könnte Ende der Rallye bedeuten

Mit Blick auf die Gesamtsituation könnte der Montag den Wendepunkt der in den vergangenen Monaten steilen Rallye markieren – nicht nur bei Silber, sondern auch bei anderen Edelmetallen.

Die Kursentwicklung in den Tagen zuvor sowie insbesondere in der Nacht tragen alle Anzeichen eines sogenannten Blow-Off-Tops. Dabei kommt es unter hohem Handelsvolumen noch einmal zu einem starken Kursanstieg, ehe dem Markt die Käuferinnen und Käufer ausgehen und es zu einer Preisimplosion kommt, die in der Regel eine nachhaltige Trendwende einläutet.

Auch technisch ist der Markt reif für eine Korrektur. Silber hat zuletzt nicht nur seine Bollinger Bänder verlassen, sondern handelte auch auf allen Zeitebenen mit RSI-Werten über 90 Punkten. Das zeigt einen extrem überkauften Zustand des Edelmetalls an. Etwas weniger dramatisch ist die Lage bei Palladium, wo der RSI auf Wochen- und Monatsbasis bei 68 Punkten notiert. Das ist fortgeschritten, aber noch nicht überkauft.

Fazit: Jetzt ist allergrößte Vorsicht geboten!

Die Preise für Edelmetalle, allen voran Silber, haben sich in der Nacht auf Montag noch einmal stark verteuert, ehe die Kurse unter hoher Volatilität ihr Vorzeichen gewechselt haben. Da die nächtliche Kursexplosion sowie das Handelsgeschehen in den Tagen zuvor alle Anzeichen eines Blow-Off-Tops trägt, könnte die Rallye an ihrem Ende angelangt sein.

Auch die Anhebung der Margin-Anforderungen durch die Rohstoffbörse CME folgt einem historisch bereits bekannten Muster, wonach es zu beträchtlichen Kursverlusten gekommen ist. Von einem Long-Anstieg sollte daher abgesehen werden, erst recht mithilfe von Optionsscheinen, da die implizite Volatilität enorm hoch ist. Wer bereits investiert ist, sollte darauf verzichten nachzukaufen und besser Stopps nachziehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion