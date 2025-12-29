GEEKOM tritt zum vierten Mal in Folge auf der CES 2026 mit Premium-Laptops und Mini-PCs der nächsten Generation auf

Das Herzstück des GEEKOM-Auftritts auf der CES 2026 ist das GeekBook X14 Pro. Dieses Notebook setzt neue Maßstäbe im Bereich ultraleichtes Design. Mit einem Gewicht von nur 2,2 Pfund und einer Dicke von lediglich 0,23 Zoll an der dünnsten Stelle gilt es als das weltweit leichteste Vollmetall-Notebook. Ausgestattet mit einem 2,8K-OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate bietet es gestochen scharfe Bilder, lebendige Farben und eine besonders flüssige Darstellung.

TAIPEI, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- GEEKOM wird vom 6. bis 9. Januar 2026 zum vierten Mal in Folge auf der CES 2026 vertreten sein und am Stand 35025 in der South Hall 2 des Las Vegas Convention Center (LVCC) ausstellen . Als einer der führenden Anbieter in der Mini-PC-Branche präsentiert GEEKOM seine bislang fokussierteste Produkteinführung. Diese markiert den offiziellen Einstieg in den Markt für Premium-Laptops und unterstreicht zugleich das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung seines kompakten Computing-Portfolios.

Das GeekBook X14 Pro ist mit dem Intel Core Ultra 9-185H Prozessor ausgestattet und verfügt über 32 GB Arbeitsspeicher sowie eine 2 TB SSD, wodurch es auch anspruchsvolle Arbeitslasten mühelos bewältigt. Trotz seiner leistungsstarken Hardware bietet das Notebook eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden und ermöglicht damit produktives Arbeiten über den gesamten Tag hinweg. GEEKOM unterstreicht seine Premium-Positionierung zusätzlich durch eine zeitlich begrenzte zweijährige Garantie. Für Nutzer, die ein größeres Display bevorzugen, bietet das GeekBook X16 Pro einen 16-Zoll-Bildschirm mit weitgehend identischen Spezifikationen. Beide Modelle sind über den offiziellen GEEKOM Online-Shop unter geekom.de sowie über Amazon erhältlich.

Neben der GeekBook-Serie wird GEEKOM auf der CES 2026 zudem zwei kommende Laptop-Modelle erstmals vorstellen. Eines davon ist ein leistungsstarkes Modell für AI-Creator und Gamer, ausgestattet mit dem AMD Ryzen AI 9 H 465 (Gorgon Point) Prozessor und speziell für anspruchsvolle kreative Workflows sowie KI-Anwendungen konzipiert. Das andere ist ein produktivitätsorientiertes Notebook mit dem Intel Core Ultra 7 365 Prozessor, das sich an professionelle Anwender richtet. Die genauen Modellbezeichnungen beider Geräte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

GEEKOM stärkt sein Mini-PC-Portfolio weiter mit der Einführung der Produktreihe 2026. Die A9 Max 2026 Edition feiert ihre Premiere als weltweit erster Mini-PC mit dem AMD Ryzen AI 9 H 465 Prozessor, während die IT13 Max 2026 Edition der erste Mini-PC mit dem Intel Core Ultra 7 366H Prozessor ist. Beide Modelle sind mit dem Iceblast 3.0 Kühlsystem ausgestattet, das die Wärmeleistung verbessert und den Geräuschpegel reduziert. Zudem erhalten beide Geräte eine dreijährige Garantie.

Im Jahr 2026 wird GEEKOM seine bisher konzentrierteste Welle an Produktneuheiten präsentieren, die das direkte Ergebnis von über 20 Jahren Erfahrung und kontinuierlicher Entwicklung in der Computerbranche darstellt.

