    Almonty Industries Aktie mit Kurssprung +8,29 % - 29.12.2025

    Am 29.12.2025 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um +8,29 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,29 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Almonty Industries Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,1000, mit einem Plus von +8,29 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Almonty Industries Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um +9,36 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +476,85 %.

    Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,36 %
    1 Monat +34,33 %
    3 Monate +61,20 %
    1 Jahr +499,03 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen bei Almonty: Spekulationen zur Übernahmewahrscheinlichkeit trotz 35–40% Großaktionären, mögliche Käufer (u. a. Plansee, chinesische Interessen) und Folgen für den Kurs; kurzfr. Kurszielerwartungen (z. B. 8,70 €); Forderungen nach Abnahmeverträgen, Projektfinanzierung/Expansion von Sangdong und Bedeutung regulatorischer Rahmenbedingungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 254 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Mrd. € wert.

    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    +8,02 %
    +9,36 %
    +34,33 %
    +61,20 %
    +499,03 %
    +719,73 %
    +765,27 %
    +680,68 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8



