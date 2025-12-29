Almonty Industries Aktie mit Kurssprung +8,29 % - 29.12.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Almonty Industries Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Am heutigen Handelstag konnte die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,29 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Almonty Industries Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,1000€, mit einem Plus von +8,29 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um +9,36 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +476,85 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,36 % 1 Monat +34,33 % 3 Monate +61,20 % 1 Jahr +499,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen bei Almonty: Spekulationen zur Übernahmewahrscheinlichkeit trotz 35–40% Großaktionären, mögliche Käufer (u. a. Plansee, chinesische Interessen) und Folgen für den Kurs; kurzfr. Kurszielerwartungen (z. B. 8,70 €); Forderungen nach Abnahmeverträgen, Projektfinanzierung/Expansion von Sangdong und Bedeutung regulatorischer Rahmenbedingungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 254 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Nur noch zwei Handelstage, dann endet eines der erfolgreichsten Anlagejahre des neuen Jahrtausends. Ein Viertel davon ist schon rum, auch rund ein Viertel konnten die großen Indizes währungsbereinigt zulegen, ein Szenario, das nicht oft beobachtet …

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.