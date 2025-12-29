Erste Anzeichen einer Verschnaufpause

Sollte der Kurs unter die Marke von etwa 118,00 US-Dollar fallen, könnten vorübergehende Rücksetzer folgen. Mögliche Zwischenstopps liegen dann im Bereich um 114,00 US-Dollar oder – bei einer stärkeren Korrektur – sogar näher an der Marke von rund 106,00 US-Dollar. Solche Bewegungen wären aus Sicht vieler Marktteilnehmer eine normale und gesunde Entwicklung nach dem starken Anstieg.

Nachdem die Citigroup-Aktie eine wichtige Kursmarke aus dem Jahr 2021 überschritten hatte, gewann die Aufwärtsbewegung weiter an Dynamik. Der Kurs näherte sich zuletzt einem zuvor berechneten Zielbereich um rund 122,00 US-Dollar. Inzwischen zeigen jedoch mehrere Indikatoren, dass die Aktie kurzfristig sehr stark gestiegen und damit „überhitzt“ ist.

Langfristig bleibt das Bild dennoch positiv: Nach einer möglichen Konsolidierungsphase könnte die Aktie erneut Anlauf auf höhere Kurse nehmen und neue Höchststände erreichen. Kurzfristig allerdings ist die Stimmung sehr optimistisch und der Kurs stark gelaufen, weshalb neue Käufe aktuell mit Vorsicht betrachtet werden sollten.

Trading-Strategie:

1. Short-Einstieg unter 118,00 US-Dollar. Stopp über 124,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 114,00/106,00 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU56JX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,49 - 1,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 101,9443 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 101,9443 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 120,42 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,77 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3AER Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,55 - 1,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 137,6552 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 137,6552 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 120,42 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 106,00 US-Dollar Hebel: 6,51 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

