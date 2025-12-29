Stimmungswechsel

Sollte es der Aktie gelingen, in den kommenden Tagen über die Marke von 230,00 Euro zu steigen, wäre dies ein erstes positives Signal. Damit könnte ein seit dem Frühjahr bestehender Abwärtstrend überwunden werden. In diesem Fall liegen die nächsten möglichen Kursziele zunächst im Bereich von rund 236,00 Euro. Darüber hinaus wären auch Kurse um 245,00 Euro denkbar. Bei sehr starker Nachfrage könnte die Aktie sogar weiter zulegen und sich in Richtung der Marke von etwa 254,00Euro bewegen.

Auffällig ist, dass sich die Aktie zuletzt schwächer entwickelt hat als der Gesamtmarkt. Das macht sie zu einem möglichen Nachzügler, der zu Beginn des neuen Jahres aufholen könnte. Unterstützt wird diese Einschätzung durch ein noch nicht vollständig ausgebildetes charttechnisches SKS-Muster, das häufig als Vorbote steigender Kurse gilt.

Zusätzliche technische Indikatoren, die die Stärke eines Trends messen, zeigen ebenfalls nach oben und unterstützen das positive Szenario. Nach einem solchen Ausbruch wäre jedoch eine erneute Bewertung der Lage sinnvoll.

Auf der anderen Seite bleibt Vorsicht geboten: Sollte die Aktie wider Erwarten deutlich nachgeben und unter eine langfristig wichtige Unterstützungszone bei rund 203,00 Euro fallen, würde sich das Bild eintrüben. In diesem Fall könnten weitere Kursrückgänge bis in den Bereich von etwa 186,00 Euro oder tiefer folgen.

Fazit: Die Aktie der Deutschen Börse zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, hängt davon ab, ob wichtige Kursmarken überwunden werden können.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg über 230,00 Euro eröffnen , Stopp unter 210,00 Euro platzieren. Kursziele 236,00/245,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Börse (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5QW8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,77 - 1,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 207,6834 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 207,6834 Euro akt. Kurs Basiswert: 224,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 245,00 Euro Hebel: 12,32 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU43B8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,97 - 2,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 244,5333 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 244,5333 Euro akt. Kurs Basiswert: 224,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

