    ECOPEACE beschleunigt den weltweiten Einsatz von KI-gestützter Wasserreinigungs-Technologie in Singapur und Dubai

    Innovatives südkoreanisches Wassertechnologieunternehmen entwickelt autonome, datengestützte Wassermanagementlösungen für Städte der nächsten Generation 

    GWANGJU, Südkorea, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ECOPEACE, ein in Südkorea ansässiges Wassertechnologieunternehmen, kündigte die weltweite Expansion seiner autonomen Wasserreinigungs- und Wasserqualitätsmanagementsysteme an, beginnend mit Pilotprojekten in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen betreibt eines der umfangreichsten Portfolios an Algenentfernungsanlagen in Korea und bereitet seine Technologien für eine umfassendere internationale Einführung vor.

    ECOPEACE Accelerates Global Deployment of AI-Driven Water-Cleanup Technology in Singapore and Dubai

    In den letzten Jahren hat ECOPEACE seine autonomen Reinigungssysteme in großen Stauseen, Flüssen, Stadtparks und Smart-City-Vierteln in Korea eingesetzt. Die autonomen Roboter entfernen Algen, reinigen Oberflächenwasser und überwachen kontinuierlich die Wasserqualität. Diese Projekte verdeutlichen den zunehmenden Bedarf an skalierbaren, automatisierten Wassermanagementlösungen, da der globale Klimawandel das Wachstum schädlicher Algen und die Umweltverschmutzung beschleunigt.

    Die Technologie von ECOPEACE umfasst die autonome ECOBOT-Plattform und ein kontinuierliches Filtersystem, das Mikrofilter aus Edelstahl mit elektrochemischer Behandlung kombiniert. Das System verarbeitet effizient große Mengen verschmutzten Wassers und führt gleichzeitig Filter- und Rückspülvorgänge durch, um Verschmutzungen zu verhindern. Die KI-Lösung von ECOPEACE basiert auf Echtzeit-Daten aus mehreren Messpunkten und passt die Behandlungsbedingungen und Durchflussraten automatisch an. Dieser Ansatz spiegelt die Vision von ECOPEACE wider, physische Reinigungsmaßnahmen mit digitaler Intelligenz zu verbinden.

    Die erste neue Initiative des Unternehmens im Ausland umfasst Pilot- und Proof-of-Concept-Projekte in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ECOPEACE sein autonomes ECOBOT-System zur Algenbekämpfung, Oberflächenwasserreinigung und Echtzeit-Überwachung der Wasserqualität in städtischen Wasserwegen testet. Diese Projekte werden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus dem öffentlichen Sektor und der Infrastruktur in Städten durchgeführt, die aktiv in eine intelligente und nachhaltige Stadtentwicklung investiert haben und sich damit als frühe Anwender von automatisierungsbasierten Umweltdienstleistungen positionieren. 

