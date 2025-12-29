Proben werden Produktion: Tocvan tritt in die Phase realer Wertschöpfung ein

Über 130 Gesteinsproben („channel samples“) wurden bislang aus mehreren Aufschlüssen und Trenching-Schnitten entnommen – ein klarer Hinweis darauf, dass Tocvan sich bereits sehr konkret mit der Frage beschäftigt, welches Erz die Pilotanlage speisen wird.

Diese Proben gehen nun ins Labor. Sie sind von entscheidender Bedeutung, denn sie werden erstmals zeigen, mit welchen durchschnittlichen Gold- und Silbergehalten die vollständig genehmigte Pilotanlage realistisch rechnen kann.

"Über 130 Channel-Proben wurden bislang aus mehreren Aufschlüssen im South Block entnommen. Zahlreiche neue Zielgebiete nehmen auf unserem zu 100% kontrollierten Grundstück weiter Gestalt an. Das hier gewonnene Material wird priorisiert, um die vollständig genehmigte Pilotanlage zu versorgen. Parallel dazu bereitet der Bulldozer das rund 6 Hektar große Minengelände vor. Während Gold und Silber neue Höchststände erreichen, wird 2026 ein spannendes Jahr!" Tocvan-CEO Brodie Sutherland in einem Beitrag auf X.com vom 28.12.2025

Markierter Aufschluss im South Block von Gran Pilar: Die rot markierten Linien zeigen den beprobten Kanal entlang einer mineralisierten Struktur. Das Gestein wird systematisch als "Channel Sample" entnommen, nummeriert und für die Analyse vorbereitet. Diese Proben dienen dazu, die durchschnittlichen Gold- und Silbergehalte zu bestimmen, die künftig die Pilotmine speisen sollen.

Eine einfache Rechnung mit großer Wirkung

Zur Einordnung eine konservative Beispielrechnung:

Annahme: 1 g/t Gold

Pilotanlage: 50.000 Tonnen

Enthaltenes Gold: 50 kg

Umrechnung: 50 kg = ca. 1.607 Unzen

Goldpreis (aktuell): 4.530 USD/Unze

Mögliche Bruttoeinnahmen: ca. 7,3 Mio. USD

Und das bei einer Gehaltsannahme, die in vielen epithermalen Systemen eher als defensiv gelten würde. Silber ist hier noch nicht einmal berücksichtigt.

Der Goldpreis erklimmt neue Allzeithochs: Seit 2024 befindet sich Gold in einem klaren Aufwärtstrend und notiert aktuell bei über 4.530 USD je Unze. Dieses Preisniveau schafft ein außergewöhnlich günstiges Umfeld für Produzenten und Projekte im Übergang zur Produktion mit entsprechend hohen Margen und starkem Rückenwind für die Pilotmine.

Fazit

130 Proben sind keine Momentaufnahme, sondern der Übergang in die Produktion. Ab diesem Punkt geht es nicht mehr um Vermutungen, sondern um Tonnen, durchschnittliche Gehalte und reale Produktionszahlen. Genau hier beginnt aus Exploration Wertschöpfung zu werden.

Während diese ersten Proben bereits den Weg ins Labor antreten, formt schweres Gerät vor Ort das nächste Kapitel: Das rund 6 Hektar große Minengelände wird vorbereitet. Der South Block liefert damit nicht nur Erz für die Pilotanlage, sondern auch das Vertrauen in die Umsetzbarkeit des Projekts.

Gleichzeitig richtet sich der Blick der Investoren nach Norden: Die ersten Bohrergebnisse vom North Block stehen unmittelbar bevor. Sollten die Ergebnisse bestätigen, was an der Oberfläche bereits sichtbar ist, könnte Gran Pilar vor einer neuen Dimension stehen.

2025 war das Jahr, in dem Gold geliefert hat. 2026 wird das Jahr der Umsetzung und des Cashflows – mit einer vollständig genehmigten Pilotmine, die als Sprungbrett in die kommerzielle Gold- und Silberproduktion dient.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 66.884.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 1,08 CAD (24.12.2025)

Marktkapitalisierung: 72 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,65 EUR (23.12.2025)

Marktkapitalisierung: 44 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichteter Natur. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen – sind jedoch nicht darauf beschränkt – Aussagen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Die laufende und zukünftige Probenahme, Auswertung und Interpretation der bislang entnommenen Channel-Proben im South Block des Gran Pilar Projekts; die daraus abgeleiteten Annahmen zu durchschnittlichen Gold- und Silbergehalten sowie deren potenzielle Eignung zur Beschickung der vollständig genehmigten 50.000 Tonnen Pilotmine; den zeitlichen Ablauf, die operative Umsetzung, den geplanten Durchsatz, die Leistungsfähigkeit und mögliche Optimierung der Pilotmine; den fortgesetzten Ausbau der Infrastruktur, einschließlich der Vorbereitung des rund 6 Hektar großen Minengeländes; das weiterhin laufende Bohrprogramm im North Block sowie die zeitliche Abfolge, Auswertung und Interpretation zukünftiger Bohrergebnisse; die mögliche Bestätigung, Kontinuität, Erweiterung oder Neudefinition mineralisierter Zonen und deren potenziellen Einfluss auf das Gesamtprojekt; die fortgesetzte Integration neuer Zielgebiete in laufende Explorations-, Trenching- und Entwicklungsprogramme innerhalb des Gran-Pilar-Projektgebiets; metallurgische Testresultate sowie deren mögliche Übertragbarkeit auf den Pilotbetrieb oder weiterentwickelte Produktionsszenarien; Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und des Entwicklungspotenzials des Gran Pilar Projekts in Richtung einer möglichen kommerziellen Gold- und Silberproduktion; die Verfügbarkeit und Sicherstellung ausreichender Finanzmittel zur Unterstützung laufender Explorations-, Entwicklungs- und Pilotbetriebsaktivitäten; sowie Erwartungen in Bezug auf zukünftige Marktbedingungen, insbesondere die Preisentwicklung von Gold und Silber, und deren möglichen Einfluss auf Margen, Projektwert und strategische Entscheidungen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem: Die weiterhin bestehende spekulative Natur von Explorations- und frühen Produktionsprojekten, einschließlich der Möglichkeit, dass Probenahmen, Trenching-Ergebnisse oder Bohrergebnisse nicht zu wirtschaftlich verwertbaren Mineralisierungen führen; geologische Unsicherheiten, einschließlich des Risikos, dass einzelne Proben, Oberflächenbeobachtungen oder geochemische Trends nicht repräsentativ für das gesamte mineralisierte System sind oder sich lateral bzw. in der Tiefe anders entwickeln als erwartet; Risiken im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und der Optimierung der genehmigten 50.000 Tonnen Pilotmine, einschließlich technischer, logistischer oder betrieblicher Herausforderungen, die Zeitplan, Durchsatz, metallurgische Performance oder Skalierbarkeit beeinträchtigen können; die Möglichkeit, dass metallurgische Testergebnisse oder Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb nicht in vollem Umfang auf größere oder weiterentwickelte Produktionsszenarien übertragbar sind; Kostenabweichungen gegenüber aktuellen Schätzungen für Exploration, Entwicklung, Infrastruktur, Betrieb und Wartung, einschließlich inflationsbedingter Kostensteigerungen oder Lieferkettenrisiken; Verzögerungen oder Einschränkungen bei Genehmigungen, behördlichen Auflagen, Umweltauflagen, Infrastrukturmaßnahmen oder logistischen Abläufen, auch wenn zentrale Genehmigungen bereits vorliegen; Volatilität der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie makroökonomische und geopolitische Entwicklungen, die Wirtschaftlichkeit, Projektfortschritt oder strategische Entscheidungen beeinflussen können; politische, regulatorische oder steuerliche Änderungen in Mexiko, einschließlich solcher im Minen-, Umwelt- oder Genehmigungsrecht; Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalbeschaffung, einschließlich der Fähigkeit, ausreichende Mittel zu angemessenen Bedingungen zu sichern; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, lokalen Arbeitskräften, Auftragnehmern und Drittpartnern; sowie externe Einflüsse wie Naturereignisse, soziale oder gemeinschaftsbezogene Entwicklungen, Arbeitskonflikte oder internationale Ereignisse, die den Projektbetrieb oder -fortschritt beeinträchtigen könnten. Der Leser wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl der Autor und Tocvan Ventures Corp. der Ansicht sind, dass die zugrunde liegenden Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen und vernünftig sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen bewahrheiten. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände –, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.