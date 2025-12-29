D-Wave Quantum Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? - 29.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die D-Wave Quantum Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -12,08 % im Minus. Der Kursrückgang der D-Wave Quantum Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,08 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten D-Wave Quantum Aktionäre einen Verlust von -4,18 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um -5,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei D-Wave Quantum auf +160,77 %.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,95 % 1 Monat +14,20 % 3 Monate -4,18 % 1 Jahr +128,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der D-Wave Quantum Aktie, die kürzlich gesunken ist. Nutzer analysieren technische Aspekte wie Fibonacci-Korrekturen und Widerstandsniveaus und äußern unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Kursentwicklung. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Anstiegs und Unsicherheiten durch den Handel in den USA, die den Kurs beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 354 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,71 Mrd. € wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.