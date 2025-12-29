    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies

    Besonders beachtet!

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    DeFi Technologies Aktie weiter abwärts - -10,35 % - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die DeFi Technologies Aktie bisher Verluste von -10,35 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DeFi Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - DeFi Technologies Aktie weiter abwärts - -10,35 % - 29.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    DeFi Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag musste die DeFi Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,35 % im Minus. Der Kursrückgang der DeFi Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,35 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DeFi Technologies Verluste von -58,94 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Technologies Aktie damit um -16,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DeFi Technologies eine negative Entwicklung von -70,59 % erlebt.

    DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,99 %
    1 Monat -39,12 %
    3 Monate -58,94 %
    1 Jahr -71,14 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursbaisse der DeFi Technologies-Aktie seit Nasdaq-Listing (rund -80%), technische Schwäche unter wichtigen Marken (1 $), Risiken durch Sammelklage und Management-Rücktritte, Delisting-Gefahr, Korrelation mit Bitcoin, sowie Streit um Fundamentbewertung und mögliche mittelfristige Erholungs- bzw. Zielkurse (Cent- vs. Euro-Bereich).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

    Zur DeFi Technologies Diskussion

    Informationen zur DeFi Technologies Aktie

    Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,69 Mio. € wert.

    DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DeFi Technologies

    -10,48 %
    -16,99 %
    -39,12 %
    -58,94 %
    -71,14 %
    +846,08 %
    +1.318,00 %
    ISIN:CA2449161025WKN:A3EQD5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DeFi Technologies Aktie weiter abwärts - -10,35 % - 29.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die DeFi Technologies Aktie bisher Verluste von -10,35 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DeFi Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     