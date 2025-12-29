DeFi Technologies Aktie weiter abwärts - -10,35 % - 29.12.2025

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DeFi Technologies Verluste von -58,94 % hinnehmen.

Am heutigen Handelstag musste die DeFi Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,35 % im Minus. Der Kursrückgang der DeFi Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,35 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Technologies Aktie damit um -16,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DeFi Technologies eine negative Entwicklung von -70,59 % erlebt.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,99 % 1 Monat -39,12 % 3 Monate -58,94 % 1 Jahr -71,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursbaisse der DeFi Technologies-Aktie seit Nasdaq-Listing (rund -80%), technische Schwäche unter wichtigen Marken (1 $), Risiken durch Sammelklage und Management-Rücktritte, Delisting-Gefahr, Korrelation mit Bitcoin, sowie Streit um Fundamentbewertung und mögliche mittelfristige Erholungs- bzw. Zielkurse (Cent- vs. Euro-Bereich).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,69 Mio. € wert.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.