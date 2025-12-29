    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMain Street Capital AktievorwärtsNachrichten zu Main Street Capital

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 29.12.2025: Main Street Capital Aktie im Anlegerfokus

    Am 29.12.2025 ist die Main Street Capital Aktie, bisher, um +2,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Main Street Capital Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 29.12.2025: Main Street Capital Aktie im Anlegerfokus
    Foto: adobe.stock.com

    Main Street Capital ist eine führende Investmentgesellschaft, die Kapital für KMUs bereitstellt. Sie bietet Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen an und ist bekannt für solide Renditen. Hauptkonkurrenten sind Ares Capital und Prospect Capital. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die flexible Kapitalstruktur und starke Beziehungen zu Portfoliounternehmen.

    Main Street Capital Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Main Street Capital Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,66 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Main Street Capital Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,35, mit einem Plus von +2,66 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Main Street Capital Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,19 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Main Street Capital Aktie damit um -0,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Main Street Capital auf -9,82 %.

    Main Street Capital Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,29 %
    1 Monat +2,43 %
    3 Monate -6,19 %
    1 Jahr -7,74 %

    Informationen zur Main Street Capital Aktie

    Es gibt 90 Mio. Main Street Capital Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Mrd. € wert.

    Main Street Capital Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Main Street Capital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Main Street Capital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Main Street Capital

    +2,66 %
    -0,29 %
    +2,43 %
    -6,19 %
    -7,74 %
    +49,83 %
    +101,57 %
    +135,08 %
    ISIN:US56035L1044WKN:A0X8Y3



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 29.12.2025: Main Street Capital Aktie im Anlegerfokus Am 29.12.2025 ist die Main Street Capital Aktie, bisher, um +2,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Main Street Capital Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     