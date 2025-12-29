Canopy Growth Aktie verliert deutlich an Wert - 29.12.2025

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Canopy Growth Verluste von -11,07 % hinnehmen.

Die Canopy Growth Aktie ist bisher um -9,73 % auf 1,0760€ gefallen. Das sind -0,1160 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,30 %, geht es heute bei der Canopy Growth Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um -20,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Canopy Growth auf -61,04 %.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,31 % 1 Monat +4,19 % 3 Monate -11,07 % 1 Jahr -60,45 %

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 342 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 364,78 Mio. € wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.