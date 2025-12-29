    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanopy Growth AktievorwärtsNachrichten zu Canopy Growth

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Canopy Growth Aktie verliert deutlich an Wert - 29.12.2025

    Am 29.12.2025 ist die Canopy Growth Aktie, bisher, um -9,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Canopy Growth Aktie.

    Besonders beachtet! - Canopy Growth Aktie verliert deutlich an Wert - 29.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Canopy Growth Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Die Canopy Growth Aktie ist bisher um -9,73 % auf 1,0760 gefallen. Das sind -0,1160  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,30 %, geht es heute bei der Canopy Growth Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Canopy Growth Verluste von -11,07 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um -20,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Canopy Growth auf -61,04 %.

    Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,31 %
    1 Monat +4,19 %
    3 Monate -11,07 %
    1 Jahr -60,45 %

    Informationen zur Canopy Growth Aktie

    Es gibt 342 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 364,78 Mio. € wert.

    Silber, Cypherpunk Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Canopy Growth

    -9,06 %
    -20,31 %
    +4,19 %
    -11,07 %
    -60,45 %
    -94,99 %
    -99,49 %
    -94,60 %
    -95,55 %
    ISIN:CA1380357048WKN:A3E2FV



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Canopy Growth Aktie verliert deutlich an Wert - 29.12.2025 Am 29.12.2025 ist die Canopy Growth Aktie, bisher, um -9,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Canopy Growth Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     