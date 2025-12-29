    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTilray Brands AktievorwärtsNachrichten zu Tilray Brands

    Tilray Brands Aktie im Ausverkauf - -8,54 % - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Tilray Brands Aktie bisher Verluste von -8,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tilray Brands Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Tilray Brands aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Die Tilray Brands Aktie ist bisher um -8,54 % auf 8,1970 gefallen. Das sind -0,7650  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute bei der Tilray Brands Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Tilray Brands, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -19,27 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tilray Brands -37,37 % verloren.

    Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,83 %
    1 Monat +10,97 %
    3 Monate -19,27 %
    1 Jahr -40,19 %

    Informationen zur Tilray Brands Aktie

    Es gibt 116 Mio. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 939,72 Mio. € wert.

    Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tilray Brands

    -8,54 %
    -14,83 %
    +10,97 %
    -19,27 %
    -40,19 %
    -67,20 %
    -88,36 %
    -95,78 %
    ISIN:US88688T2096WKN:A41VMJ



