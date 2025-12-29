Tilray Brands Aktie im Ausverkauf - -8,54 % - 29.12.2025

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Tilray Brands, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -19,27 % Verlust nach sich zog.

Die Tilray Brands Aktie ist bisher um -8,54 % auf 8,1970€ gefallen. Das sind -0,7650 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute bei der Tilray Brands Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tilray Brands -37,37 % verloren.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,83 % 1 Monat +10,97 % 3 Monate -19,27 % 1 Jahr -40,19 %

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 116 Mio. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 939,72 Mio. € wert.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.