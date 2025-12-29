Nike (B) - Aktie steigt rasant +5,86 % - 29.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Sie steigt um +5,86 % auf 51,49€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nike (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,49€, mit einem Plus von +5,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nike (B) in den letzten drei Monaten Verluste von -13,11 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,30 %. Im Jahr 2025 gab es für Nike (B) bisher ein Minus von -29,56 %.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,48 % 1 Monat -6,30 % 3 Monate -13,11 % 1 Jahr -29,12 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,25 Mrd. € wert.

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.