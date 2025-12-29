    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQuantum eMotion AktievorwärtsNachrichten zu Quantum eMotion

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Quantum eMotion Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Quantum eMotion Aktie bisher um +13,52 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Quantum eMotion Aktie.

    Besonders beachtet! - Quantum eMotion Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.12.2025
    Foto: stock.adobe.com

    Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

    Quantum eMotion Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Quantum eMotion Aktie. Sie steigt um +13,52 % auf 3,1900. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Quantum eMotion Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,1900, mit einem Plus von +13,52 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Quantum eMotion einen Gewinn von +221,81 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um -5,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,96 %. Im Jahr 2025 gab es für Quantum eMotion bisher ein Plus von +152,54 %.

    Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,10 %
    1 Monat +43,96 %
    3 Monate +221,81 %
    1 Jahr +227,47 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Quantum eMotion Aktie, die durch die Aufnahme in bedeutende Quantum ETFs wie den Defiance Quantum ETF und den VanEck Quantum Computing UCITS ETF unterstützt wird. Diese Entwicklungen führen zu institutionellen Käufen und einem steigenden Vertrauen in die Technologie des Unternehmens, die als quantensicher gilt. Die Marktteilnehmer erwarten, dass diese Faktoren zu einem Anstieg des Aktienkurses führen werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

    Zur Quantum eMotion Diskussion

    Informationen zur Quantum eMotion Aktie

    Es gibt 203 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 649,98 Mio. € wert.

    Silber, Cypherpunk Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Quantum eMotion

    +13,52 %
    -5,10 %
    +43,96 %
    +221,81 %
    +227,47 %
    +4.675,64 %
    +1.587,83 %
    ISIN:CA74767K1030WKN:A3CSAU



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Quantum eMotion Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Quantum eMotion Aktie bisher um +13,52 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Quantum eMotion Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     