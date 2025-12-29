    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPolestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A)

    Deutlicher Kurssprung bei der Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie bisher um +17,58 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie.

    Die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie konnte bisher um +17,58 % auf 15,050 zulegen. Das sind +2,250  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie. Nach einem Plus von +6,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,050, mit einem Plus von +17,58 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1.700,24 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +38,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2.990,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1.368,29 % gewonnen.

    Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +38,71 %
    1 Monat +2.990,35 %
    3 Monate +1.700,24 %
    1 Jahr +1.333,33 %

    Informationen zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,14 Mrd. € wert.

    Ob die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


