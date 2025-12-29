Deutlicher Kurssprung bei der Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie - 29.12.2025

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1.700,24 %.

Die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie konnte bisher um +17,58 % auf 15,050€ zulegen. Das sind +2,250 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie. Nach einem Plus von +6,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,050€, mit einem Plus von +17,58 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +38,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2.990,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1.368,29 % gewonnen.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +38,71 % 1 Monat +2.990,35 % 3 Monate +1.700,24 % 1 Jahr +1.333,33 %

Informationen zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,14 Mrd. € wert.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.