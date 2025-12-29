Firefly Aerospace Incorporation Aktie sinkt rapide - -12,29 % - 29.12.2025

Firefly Aerospace Incorporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Firefly Aerospace Incorporation Aktie. Mit einer Performance von -12,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Firefly Aerospace Incorporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 19,700€, mit einem Minus von -12,29 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die Firefly Aerospace Incorporation Aktie damit um -4,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,90 %.