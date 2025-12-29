    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirefly Aerospace Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu Firefly Aerospace Incorporation

    Firefly Aerospace Incorporation Aktie sinkt rapide - -12,29 % - 29.12.2025

    Am 29.12.2025 ist die Firefly Aerospace Incorporation Aktie, bisher, um -12,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Firefly Aerospace Incorporation Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Firefly Aerospace Incorporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Firefly Aerospace Incorporation Aktie. Mit einer Performance von -12,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Firefly Aerospace Incorporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 19,700, mit einem Minus von -12,29 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Allein seit letzter Woche ist die Firefly Aerospace Incorporation Aktie damit um -4,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,90 %.

    Firefly Aerospace Incorporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,76 %
    1 Monat +26,90 %

    Informationen zur Firefly Aerospace Incorporation Aktie

    Es gibt 159 Mio. Firefly Aerospace Incorporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,14 Mrd. € wert.

    Firefly Aerospace Incorporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Firefly Aerospace Incorporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Firefly Aerospace Incorporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Firefly Aerospace Incorporation

    -12,29 %
    -4,76 %
    +26,90 %
    +31,32 %
    ISIN:US31816X1063WKN:A41ENY





