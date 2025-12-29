    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Leichte Verluste nach starkem Börsenjahr 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Leichte Verluste an asiatischen Börsen am Montag.
    • Nikkei 225 fällt um 0,44 Prozent auf 50.526 Punkte.
    • Hang-Seng-Index verliert 0,7 Prozent, bleibt stark.
    Aktien Asien - Leichte Verluste nach starkem Börsenjahr 2025
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Leichte Verluste haben am Montag den Handel an den asiatisch-pazifischen Aktienbörsen geprägt. Mit Blick auf das nahe Jahresende hielten sich die wenigen am Markt noch aktiven Investoren zurück. Sie können auf ein erfolgreiches Börsenjahr 2025 zurückblicken.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab am Montag um 0,44 Prozent auf 50.526,92 Zähler nach. Japans wichtigster Aktienindex ist in diesem Börsenjahr um gut ein Viertel gestiegen. Er hatte Anfang November ein Rekordhoch erreicht und pendelt seitdem um die runde Marke von 50.000 Punkten.

    Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zum Wochenauftakt 0,7 Prozent auf 25.651 Punkte. Der Hongkonger Leitindex bringt es 2025 auf ein Plus von rund 28 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,38 Prozent auf 4.639,37 Punkte nach.

    An der Börse von Sydney schloss der marktbreite Leitindex S&P/ASX 200 0,4 Prozent niedriger bei 8.725,73 Punkten./bek/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
