Nicht nur die Tesla-Aktie, sondern auch die Prognosen von Musk sind überbewertet.

Während die Verkäufe von Teslas Elektroautos in diesem Jahr voraussichtlich erneut zurückgehen, betont Konzernchef Elon Musk, dass die Zukunft des Unternehmens in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liege. Musk ist überzeugt, dass die Optimus-Roboter das Potenzial haben, zum „größten Produkt aller Zeiten“ zu werden. Die für das kommende Jahr geplante Version 3 soll sich so flüssig bewegen, dass sie wie ein Mensch in einem Roboterkostüm wirkt. Musk prognostiziert zudem, dass es weltweit bald mehr Roboter als Menschen geben wird. Selbstfahrende Autos und Roboter könnten eine „Welt ohne Armut“ schaffen, in der jeder Zugang zu bester medizinischer Versorgung hat. Denn: „Optimus wird ein unglaublicher Chirurg sein.“ Er hofft, die Produktion der Roboter bis Ende des nächsten Jahres starten zu können.

Elon Musks Äußerungen klingen wie die sprichwörtliche Flucht nach vorne. Im Aktienkurs von Tesla ist bereits viel Fantasie eingepreist. Das frühere Mantra eines geometrischen Volumenanstiegs bei Elektroautos ist inzwischen verstummt. Im Bereich der Robotertechnik muss Musk noch erhebliche Erfolge erzielen, um die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 1,52 Billionen US-Dollar zu rechtfertigen. Gleichzeitig greift Musk aktiv in die Kursentwicklung von Tesla ein. Ab dem 10. September war zu beobachten, dass die Tesla-Aktien durch seine Einflussnahme nach oben getrieben wurden. So stieg der Kurs von 350,00 US-Dollar auf 410,00 US-Dollar. Trotz dieser Maßnahmen zur Kurspflege ist es der Aktie bisher nicht gelungen, den Widerstandsbereich zwischen 460,25 US-Dollar und 488,54 US-Dollar zu überwinden. Dieser Bereich markiert auch das gültige Allzeithoch vom 18. Dezember 2024 bei 488,54 US-Dollar. Sollte dieser Widerstand durchbrochen werden, könnte die Aktie möglicherweise um weitere acht Prozent steigen. Aus heutiger Sicht ist jedoch nicht zu erwarten, dass der Kurs in den kommenden vier Wochen die Barriere bei 595,33 US-Dollar überwindet. Eine Ausnahme könnte eine erneute Kurspflege in eigener Sache darstellen. Sollten in diesem Zeitraum die Bären die Oberhand gewinnen, könnte sich der Kurs bis auf etwa 361,05 US-Dollar zurückziehen.

Tesla, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Obwohl der Kurs der Tesla-Aktie laut dem Investmentguru Michael Burry deutlich zu hoch ist, sind Shortpositionen aufgrund der Kurspflege seitens Elon Musks risikoreicher als bei vergleichbar bewerteten Aktien. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JU8B9K) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Tesla, Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,34 profitieren. Das Ziel sei bei 368,78 US-Dollar angenommen (18,37 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 565,63 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,65 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JU8B9K Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,33 – 9,35 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 595,33 US-Dollar Basiswert: Tesla, Inc. KO-Schwelle: 595,33 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 475,19 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 18,37 Euro Hebel: 4,34 Kurschance: + 96 Prozent Quelle J.P. Morgan

