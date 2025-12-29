    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax behauptet sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet unverändert in verkürzte Woche vor Silvester.
    • Anleger bleiben zwischen den Jahren fern von der Börse.
    • Dax-Jahresplus von über 22% könnte 2019 übertreffen.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax behauptet sich
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach den Weihnachtsfeiertagen kaum verändert in die verkürzte Woche vor Silvester gestartet. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

    Der Dax notierte am Montag wenige Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels 0,1 Prozent tiefer bei 24.310 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank ebenfalls um 0,1 Prozent auf 30.263 Zähler. Der EuroStoxx 50 zeigte sich zunächst praktisch unverändert.

    Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke./edh/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
