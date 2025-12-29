RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 398,8EUR auf Tradegate (29. Dezember 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
