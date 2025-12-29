AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschritten
- Rüstungswerte fallen um bis zu 3,1 Prozent.
- Ukraine-Gespräche beeinflussen Markt stark.
- Positives Putin-Trump-Gespräch dämpft Nachfrage.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wohl und Wehe der Rüstungswerte hängt auch zwischen den Jahren weiter an den Ukraine-Gesprächen. Am Montag sackten die Kurse der diesjährigen Top-Performer wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk um bis zu 3,1 Prozent ab. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen.
Die Nachfrage nach Rüstungsaktien wurde aber wohl gedämpft von der Nachricht, dass ein Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Trump in Moskau positiv bewertet wird. Der Vizechef des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Konstantin Kossatschow, der als einer der profiliertesten Außenpolitiker des Landes gilt, schrieb auf der Messenger-App Telegram vom "Empfinden, dass sich eine Bewegung voran andeutet." Er lobte dabei die US-Position als ausgewogen und zielorientiert./tih/jha/
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 1.511 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,70 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +37,12 %/+50,50 % bedeutet.
