Rüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschritten

​Jeder hier folgt einer eigenen Strategie. Man macht sich vor dem Kauf viele Gedanken und arbeitet einen Fragenkatalog ab. Zum Beispiel warum man kauft oder was man von der Aktie erwartet. Auch die Frage nach dem Verkaufszeitpunkt gehört dazu. Viele weitere Gründe und persönliche Umstände fließen da bestimmt mit ein. Deshalb treffen in dieser Gruppe auch so viele unterschiedliche Meinungen aufeinander.





​Aus meiner Sicht ist es vielleicht etwas einfacher als für manch anderen hier. Ich oute mich jetzt einfach mal. Mein Einstieg war vor einigen Jahren bei 54 Euro. Daher kommt vielleicht auch diese entspannte Sichtweise. Ich bin von Rheinmetall überzeugt und war es schon lange vor dem Krieg. Das Unternehmen wird hier seit Jahren verfolgt. Daher ist die Einstellung zu dem Wert sehr positiv. Der folgende Text ist deshalb vor allem für die Langzeit Investierten gedacht.





​Meine These für Rheinmetall 2026





​Warum für mich die operative Realität jede kurzfristige Spekulation schlägt.





​In unserer Gruppe wird aktuell über psychologische Marken im kommenden Januar und die mögliche Wirkung von Friedenssignalen diskutiert. Wer jedoch den Fokus auf die fundamentale Entwicklung von Rheinmetall mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 richtet, sieht ein Bild, das weit über tagesaktuelle Schwankungen hinausgeht. Hier ist eine Einordnung, warum die Story des Konzerns gerade jetzt erst richtig Fahrt aufnimmt.





​• Die Welle der Quartalszahlen (Q1 & Q2)





Die Börse wird letztlich von Gewinnen angetrieben. Rheinmetall sitzt auf einem Auftragsbestand (Backlog) von über 60 Milliarden Euro. Das ist eine Planungssicherheit, die im DAX ihresgleichen sucht. Im ersten Halbjahr 2026 werden die Umsätze aus den massiven Rahmenverträgen des Jahres 2025 (wie dem jüngsten Italien-Auftrag für Skynex oder den Milliarden-Deals für die Bundeswehr) erstmals voll in den Bilanzen sichtbar. Nach dem Verkauf der zivilen Sparte im Q1 2026 fokussiert sich der Konzern als "Pure Play" auf das Verteidigungsgeschäft. Analysten erwarten hier eine operative Marge, die sich Richtung 19 % bewegt. Diese Profitabilität wird in den kommenden Berichten für klare Fakten sorgen.





​•Der After-Sales-Turbo: Das Fundament für Jahrzehnte





Ein oft unterschätzter Punkt ist das Geschäftsmodell nach der Auslieferung. Ein modernes System ist heute eine Hochtechnologie-Plattform. Mit jedem gelieferten Panzer oder Flugabwehrsystem beginnt der hochprofitable In-Service-Support. Wartung, Ersatzteile, Software-Updates und Lizenzgebühren sorgen für einen kontinuierlichen, planbaren Cashflow. Diese Service-Umsätze haben deutlich höhere Margen als die reine Hardware-Produktion. Selbst bei einer künftigen Beruhigung der Auftragslage wächst dieser Anteil mit jedem ausgelieferten System massiv an und stabilisiert den Unternehmenswert nachhaltig.





• ​Friedensnachrichten und die Handelspausen





Oft wird ein Waffenstillstand sofort als Ende der Wachstumsstory interpretiert. Doch die Börse neigt hier zur Überreaktion. Auch die Angst vor Handelsunterbrechungen über die Feiertage ändert nichts an der Realität: Die NATO-Lager sind leer. Die Wiederbewaffnung Europas ist ein Prozess für Jahre. Unterschriebene Milliarden-Verträge werden nicht gestoppt, nur weil diplomatische Gespräche beginnen. Ein Kursknick bei Friedenssignalen ist daher für mich meist nur ein kurzes Luftholen des Marktes, das in der Regel zügig von den exzellenten Fundamentaldaten wieder aufgeholt wird.





• Strategische Meilensteine: Dividende und Aktiensplit

Die Hauptversammlung im Mai 2026 bietet zwei entscheidende Impulse: Die Erwartung einer erhöhten Dividende (getrieben durch den Gewinnsprung) festigt die Position bei langfristigen Anlegern. Bei Kursregionen weit über 1.500 Euro wird zudem das Thema Aktiensplit immer wahrscheinlicher. Ein Split macht das Papier optisch wieder attraktiv für die breite Masse und sorgt oft für ein Momentum, das den Kurs nachhaltig beflügeln kann.





Mein ​Fazit:





Rheinmetall wandelt sich gerade vom Hoffnungswert zum harten Cash-Bringer. Wer auf die Quartalszahlen, den wachsenden Service-Anteil und die strategische Neuausrichtung setzt, braucht keine Glaskugel. Die Realität wird in den Bilanzen geschrieben. Wer die nötige Geduld und Überzeugung mitbringt, wird die aktuelle Volatilität als das sehen, was sie ist: ein Rauschen auf dem Weg nach oben.





