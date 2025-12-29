Wirtschaft
Dax startet nach Weihnachten leicht im Minus
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.300 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Dienstag vor Weihnachten. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, Adidas und Heidelberg Materials, am Ende Rheinmetall, Infineon und Qiagen.
"Der Tag vor Weihnachten war für den Dax in diesem Jahr der Handelstag mit dem bislang zweitniedrigsten Umsatz. Und auch heute ist nicht mit mehr Handelsaktivität zu rechnen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Allerdings sei der Dax jetzt fast ohne Absicherung in das neue Jahr unterwegs. "Mit dem Dezember-Verfall ist das Volumen der ausstehenden Put-Optionen auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1998 gefallen. Aktuell sind 358.000 Put-Kontrakte im Umlauf. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr waren das noch bis zu 1,4 Millionen."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1774 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8493 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,35 US-Dollar; das waren 71 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
DerKosmokrat schrieb 09.12.25, 14:10
Das momentane Problem der Chemiebranche sind weltweite Überkapazitäten und der daraus resultierende Preisdruck. Viele Firmenlenker haben sich halt gedacht, wenn ich mehr verkaufen will, muss ich billiger produzieren, also stelle ich mir ein super effizientes, modernes, digitalisiertes Werk hin mit deutlich mehr Kapazität als das alte. Dann gewinne ich Marktanteile, weil so billig wie ich kann keiner produzieren.
Blöd, wenn das alle gleichzeitig machen. Langfristig werden wohl ein paar kleinere Unternehmen auf der Strecke bleiben, so mancher Große - wie BASF - wird eben nicht profitable Werke einfach wieder schließen. Bis wieder ein Gleichgewicht im Markt hergestellt ist, das für die großen Player gute Margen bedeutet.
Noch ist BASF profitabel, und für 2025 wird ein Gewinn pro Aktie von 2,63 Euro erwartet. Das ist deutlich besser als z.B. Dow Chemicals, dort wird ein Verlust von einem knappen Dollar pro Aktie erwartet.
russak22 schrieb 04.12.25, 19:23
BörsenVeteran schrieb 04.12.25, 12:46
39 EUR.
Ich warte immer noch ganz geduldig. Im Einkauf liegt der Gewinn.
Bei Equinor musste ich auch Jahre auf die 19,50 warten.
Und bei Porsche auch auf die 39.
Aber es lohnt sich!
