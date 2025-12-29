Dax startet nach Weihnachten leicht im Minus

Das momentane Problem der Chemiebranche sind weltweite Überkapazitäten und der daraus resultierende Preisdruck. Viele Firmenlenker haben sich halt gedacht, wenn ich mehr verkaufen will, muss ich billiger produzieren, also stelle ich mir ein super effizientes, modernes, digitalisiertes Werk hin mit deutlich mehr Kapazität als das alte. Dann gewinne ich Marktanteile, weil so billig wie ich kann keiner produzieren.

Blöd, wenn das alle gleichzeitig machen. Langfristig werden wohl ein paar kleinere Unternehmen auf der Strecke bleiben, so mancher Große - wie BASF - wird eben nicht profitable Werke einfach wieder schließen. Bis wieder ein Gleichgewicht im Markt hergestellt ist, das für die großen Player gute Margen bedeutet.

Noch ist BASF profitabel, und für 2025 wird ein Gewinn pro Aktie von 2,63 Euro erwartet. Das ist deutlich besser als z.B. Dow Chemicals, dort wird ein Verlust von einem knappen Dollar pro Aktie erwartet.



