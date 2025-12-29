Airbus-Zertifikate mit bis zu 14% Chance und 28% Sicherheitspuffer

Da die jüngsten Kursrückgänge der Aktien der Rüstungsbranche nicht gerechtfertigt seien, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 245 Euro wegen der allgemein steigenden Rüstungsausgaben ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

Bonus-Zertifikat mit 14% Chance und 28% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FD39GE5) auf die Airbus-Aktie mit Barriere bei 140 Euro, Bonuslevel und Cap bei 220 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.3.27, konnte beim Aktienkurs von 195,40 Euro mit 193,20 Euro erworben werden. Verbleibt die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 140 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 220 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 193,20 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 13,87 Prozent (=11 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,35 Prozent auf 140 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 13% Chance und 14% Discount

Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die Airbus-Aktie (ISIN: DE000PK1ADM5), BV 1, Bewertungstag 19.3.27, mit Cap bei 190 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 195,40 Euro mit 167,50 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 14,28 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Airbus-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 190 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 190 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 13,43 Prozent (=11 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 35 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.