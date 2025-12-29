Börsenstart Europa - 29.12. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 30.262,79 PKT und fällt um -0,12 %. Top-Werte: Redcare Pharmacy +2,78 %, Wacker Chemie +2,33 %, AIXTRON +1,40 % Flop-Werte: Nordex -2,72 %, Bilfinger -1,89 %, RENK Group -1,77 %

Der DAX steht bei 24.264,12 PKT und verliert bisher -0,28 %. Top-Werte: Continental +1,41 %, BASF +1,37 %, Brenntag +1,28 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,06 %, MTU Aero Engines -1,34 %, Siemens Energy -1,27 %

Der TecDAX steht bei 3.577,50 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: AIXTRON +1,40 %, SUESS MicroTec +1,20 %, Carl Zeiss Meditec +0,99 %

Flop-Werte: Nordex -2,72 %, HENSOLDT -1,44 %, Ottobock -1,30 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.738,92 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: BASF +1,37 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,10 %, Mercedes-Benz Group +1,07 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,06 %, Siemens Energy -1,27 %, SAFRAN -1,20 %

Der ATX steht bei 5.236,02 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: Immofinanz +0,64 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,37 %, OMV +0,34 %

Flop-Werte: DO & CO -2,43 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,19 %, voestalpine -0,97 %

Der SMI bewegt sich bei 13.260,23 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Geberit +1,31 %, Roche Holding +0,92 %, Sika +0,91 %

Flop-Werte: Holcim -1,30 %, Zurich Insurance Group -0,55 %, Swiss Life Holding -0,41 %

Der CAC 40 steht bei 8.091,19 PKT und verliert bisher -0,06 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,10 %, Kering +1,07 %, Hermes International +0,82 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,41 %, Thales -1,21 %, SAFRAN -1,20 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.858,18 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,58 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,26 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,21 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,46 %, ABB -0,39 %, Telia Company -0,31 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.270,00 PKT und steigt um +2,13 %.

Top-Werte: Public Power +0,62 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,33 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,24 %

Flop-Werte: Viohalco -2,09 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,56 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,56 %