KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende

Zum Jahresende hat sich im deutschen Mittelstand keine frohe Weihnachtsstimmung eingestellt. Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen ist im Dezember erneut leicht gefallen - um 0,5 Zähler auf nun minus 15,0 Punkte. Damit verharrt die Stimmung in den Unternehmen weiterhin deutlich unter der Nulllinie, die für den langfristigen Durchschnitt steht.

- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex gibt nach - Einzelhandel offenbar enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft - KfW Research bleibt optimistisch für 2026

Das mittelständische Geschäftsklima sank im Dezember in fast allen Wirtschaftsbereichen, besonders stark allerdings im Dienstleistungssektor. Hier trübten sich die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten erheblich ein, während sich die Bewertung der aktuellen Lage leicht verbesserte. Im Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung ebenfalls, vor allem bedingt durch die Lageurteile. Das könnte darauf hinweisen, dass das Weihnachtsgeschäft enttäuschend verlaufen ist.



Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

"Schon seit dem Spätsommer ist die zu Jahresanfang begonnene Aufhellung der Geschäftserwartungen im Mittelstand ins Stocken geraten. Seit dem Herbst macht sich große Ernüchterung in der Wirtschaft breit. Zu groß sind die Probleme, wie allen voran der China-Schock, in weiten Teilen der Industrie", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Wir erwarten dennoch ein leicht positives Wachstum für Deutschland im vierten Quartal 2025 und eine deutliche Konjunkturerholung im Jahr 2026."



Wie im Mittelstand ist das Geschäftsklima im Dezember auch in den Großunternehmen gefallen. Auch hier war der Stimmungsabfall besonders unter den Dienstleistern signifikant, ebenso in der Industrie. Im Bauhauptgewerbe dagegen ging es auch in den Großunternehmen aufwärts.



Die Erwartungen für die Beschäftigung bewegen sich in den Großunternehmen weiter ins Negative. Viele Unternehmen rechnen offenbar mit dem Abbau von Jobs. Im Mittelstand dagegen sind die Beschäftigungserwartungen grundsätzlich stabiler, im Dezember ist der Rückgang der Beschäftigungserwartungen hier jedoch etwas größer ausgefallen.



Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter: KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet er/?redirect=80065)



Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https ://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html ?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press emitteilung.na.na.journalisten.na)



