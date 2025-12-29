Umfrage
Deutsche investieren zunehmend in Wertpapiere
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Menschen in Deutschland investieren in Fonds und Aktien.
Wie eine aktuelle Yougov-Umfrage im Auftrag der Postbank ergab, stieg der Anteil der Wertpapieranleger in den letzten zwei Jahren deutlich. Während 2023 rund 27 Prozent der Verbraucher in Aktien und Fonds investierten, legen heute 34 Prozent Geld in Wertpapieren an. Besonders ETFs erfreuen sich wachsender Beliebtheit: Der Anteil der ETF-Anleger stieg von 13 Prozent auf 21 Prozent.
Die Umfrage zeigte auch, dass viele Deutsche den Weg zu einem Vermögen von 500.000 Euro für ein realistisches Ziel halten. Zwei von drei Deutschen können sich demnach vorstellen, diese Summe im Laufe ihres Lebens aufzubauen. Doch wenn es um den Weg dorthin geht, verlässt sich ein großer Teil weniger auf die eigene Finanzplanung als auf den Zufall. Jeder Fünfte (21 Prozent) meint, ein Lottogewinn sei der wahrscheinlichste Weg zur halben Million, knapp zwölf Prozent glauben an eine großzügige Erbschaft.
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
ITelligent schrieb 15.12.25, 21:22
DWS steigt und steigt. Marktkapitalisierung nun bei rd. 11 Mrd. ; Dt. Bank hat ja immer noch rd. 70 Prozent. Allein der DWS Anteil beläuft sich auf 7 bis 8 Mrd. ; Kursziel laut JP Morgan über 60 Euro , das zieht die Dt. Bank Aktie mit hoch. Da wird bei DWS auch noch was mehr gehen. Fusion / Übernahme, usw. , die starten durch und das tut Muttern Dt. Bank auch gut. Beide Aktien haben weiterhin guten Lauf. Denke aber, DWS wird noch deutlich bessern laufen als die Mama......
Metaman2024 schrieb 25.11.25, 16:54
Gerade zu geschlagen,
ein schöner deutscher Wert, mit dem sich immer Geld verdienen lässt.
Kursziel: Locker 35 €.
Wir sehen uns. 😉
grumbler schrieb 20.11.25, 14:11
Die Kapitalrückführung in 2026 gehören noch zum Geschäftsjahr 2025.
Hier gilt auch noch die alte Maxime, dass insgesamt über fünf Jahre 8.000.000.000+ mögliche 3 Milliarden ausgeschüttet werden.
Auf dieser Basis war eine 50-prozentige Steigerung der Dividende und der Aktienrückläufer geplant
Dividende im Mai 2026 beträgt also ein Euro und die Aktien Rückkäufe in 2026 müssten weitere 1,5 Milliarden betragen
