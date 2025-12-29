    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Letzte Handelstage des Jahres

    653 Aufrufe 653 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach der Santa-Rallye: Aktien schweben auf Wolke 7 ins Jahr 2026

    Die Aktienmärkte stehen kurz davor, ein weiteres außergewöhnliches Jahr abzuschließen. Die Börsen starten mit Rückendwind und viel Selbstvertrauen ins Jahr 2026, trotz vorsichtiger Untertöne.

    Für Sie zusammengefasst
    Letzte Handelstage des Jahres - Nach der Santa-Rallye: Aktien schweben auf Wolke 7 ins Jahr 2026
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Trotz heftiger Schwankungen im Frühjahr, als der Markt zeitweise bedrohlich nahe an eine Baisse rutschte, steuert der S&P 500 2025 auf ein Plus von rund 17,8 Prozent zu – Dividenden noch nicht eingerechnet. Damit wäre es bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Kursgewinnen.

    Der Zeitraum der letzten fünf Handelstage im Dezember und der ersten beiden im Januar fällt statistisch häufig freundlich aus – die sogenannte Santa-Rallye. In der kurzen Weihnachtswoche hatte der S&P 500 mit einem Plus von rund 2,3 Prozent ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, der Dow Jones gewann etwa 1,6 Prozent, der Nasdaq Composite rund 2,5 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    26.038,99€
    Basispreis
    17,80
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.532,20€
    Basispreis
    17,36
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kurz vor dem Jahreswechsel lässt es der DAX am Montag ruhig angehen und legt am Vormittag rund 0,2 Prozent leicht im Minus. Auf Jahressicht steht das Plus bei stolzen 21 Prozent. Bemerkenswert erscheint gleichzeitig die Positionierung am Optionsmarkt. "Der DAX ist jetzt fast ohne Absicherung in das neue Jahr unterwegs", schreibt Thomas Altmann von QC Partners. "Mit dem Dezember-Verfall ist das Volumen der ausstehenden Put-Optionen auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1998 gefallen. Aktuell sind 358.000 Put-Kontrakte im Umlauf. Zum Vergleich: Im 1. Halbjahr waren das noch bis zu 1,4 Millionen."

    DAX

    -0,25 %
    +0,46 %
    +2,86 %
    +2,40 %
    +22,55 %
    +75,53 %
    +76,96 %
    +127,24 %
    +211,84 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Rückblickend war 2025 ein Jahr der Extreme. Nach einer kräftigen Korrektur im Frühjahr infolge der neuen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump folgte eine beeindruckende Erholung mit zahlreichen Allzeithochs. Neben Aktien sorgten auch Edelmetalle für Schlagzeilen: Gold und Silber markierten neue Höchststände, Kupfer profitierte von Lieferkettenproblemen und handelspolitischer Unsicherheit. Nvidia schrieb Börsengeschichte und überschritt als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar – Symbol der eskalierenden Investitionen im globalen KI-Wettlauf.

    Der Optimismus reicht bis weit ins kommende Jahr. Große Investmenthäuser sehen den S&P 500 Ende 2026 deutlich höher, teils bei 7.500 bis 8.000 Punkten – ein zweistelliges Aufwärtspotenzial. Begründet wird dies mit starkem Gewinnwachstum, hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und steigenden Ausschüttungen an Aktionäre.

    Gleichzeitig bleibt der Unterton vorsichtig. Die US-Wirtschaft wächst ungleichmäßig, hohe Bewertungen – vor allem im Tech-Sektor – mahnen zur Disziplin. Hinzu kommen geopolitische Risiken und die Frage nach dem nächsten Zinsschritt der Federal Reserve, die im Januar voraussichtlich eine Pause einlegt. 

    Doch an der Wall Street mehren sich Stimmen, die einen weiteren starken Börsenjahrgang keineswegs ausschließen. Die von FactSet erfassten Analystenschätzungen sehen den S&P 500 Ende 2026 im Schnitt nahe 8.000 Punkten – das entspräche einem Kursgewinn von knapp 16 Prozent. Konservativere Prognosen großer Investmentbanken liegen zwar näher bei 7.500 Punkten, signalisieren aber ebenfalls Wachstum im Bereich des langfristigen Durchschnitts.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24.285PKT auf Ariva Indikation (29. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25486,14Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Letzte Handelstage des Jahres Nach der Santa-Rallye: Aktien schweben auf Wolke 7 ins Jahr 2026 Die Aktienmärkte stehen kurz davor, ein weiteres außergewöhnliches Jahr abzuschließen. Die Börsen starten mit Rückendwind und viel Selbstvertrauen ins Jahr 2026, trotz vorsichtiger Untertöne.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     