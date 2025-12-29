Nach der Santa-Rallye: Aktien schweben auf Wolke 7 ins Jahr 2026

Der Zeitraum der letzten fünf Handelstage im Dezember und der ersten beiden im Januar fällt statistisch häufig freundlich aus – die sogenannte Santa-Rallye. In der kurzen Weihnachtswoche hatte der S&P 500 mit einem Plus von rund 2,3 Prozent ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, der Dow Jones gewann etwa 1,6 Prozent, der Nasdaq Composite rund 2,5 Prozent.

Trotz heftiger Schwankungen im Frühjahr, als der Markt zeitweise bedrohlich nahe an eine Baisse rutschte, steuert der S&P 500 2025 auf ein Plus von rund 17,8 Prozent zu – Dividenden noch nicht eingerechnet. Damit wäre es bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Kursgewinnen.

Kurz vor dem Jahreswechsel lässt es der DAX am Montag ruhig angehen und legt am Vormittag rund 0,2 Prozent leicht im Minus. Auf Jahressicht steht das Plus bei stolzen 21 Prozent. Bemerkenswert erscheint gleichzeitig die Positionierung am Optionsmarkt. "Der DAX ist jetzt fast ohne Absicherung in das neue Jahr unterwegs", schreibt Thomas Altmann von QC Partners. "Mit dem Dezember-Verfall ist das Volumen der ausstehenden Put-Optionen auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1998 gefallen. Aktuell sind 358.000 Put-Kontrakte im Umlauf. Zum Vergleich: Im 1. Halbjahr waren das noch bis zu 1,4 Millionen."

Rückblickend war 2025 ein Jahr der Extreme. Nach einer kräftigen Korrektur im Frühjahr infolge der neuen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump folgte eine beeindruckende Erholung mit zahlreichen Allzeithochs. Neben Aktien sorgten auch Edelmetalle für Schlagzeilen: Gold und Silber markierten neue Höchststände, Kupfer profitierte von Lieferkettenproblemen und handelspolitischer Unsicherheit. Nvidia schrieb Börsengeschichte und überschritt als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar – Symbol der eskalierenden Investitionen im globalen KI-Wettlauf.

Der Optimismus reicht bis weit ins kommende Jahr. Große Investmenthäuser sehen den S&P 500 Ende 2026 deutlich höher, teils bei 7.500 bis 8.000 Punkten – ein zweistelliges Aufwärtspotenzial. Begründet wird dies mit starkem Gewinnwachstum, hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und steigenden Ausschüttungen an Aktionäre.

Gleichzeitig bleibt der Unterton vorsichtig. Die US-Wirtschaft wächst ungleichmäßig, hohe Bewertungen – vor allem im Tech-Sektor – mahnen zur Disziplin. Hinzu kommen geopolitische Risiken und die Frage nach dem nächsten Zinsschritt der Federal Reserve, die im Januar voraussichtlich eine Pause einlegt.

Doch an der Wall Street mehren sich Stimmen, die einen weiteren starken Börsenjahrgang keineswegs ausschließen. Die von FactSet erfassten Analystenschätzungen sehen den S&P 500 Ende 2026 im Schnitt nahe 8.000 Punkten – das entspräche einem Kursgewinn von knapp 16 Prozent. Konservativere Prognosen großer Investmentbanken liegen zwar näher bei 7.500 Punkten, signalisieren aber ebenfalls Wachstum im Bereich des langfristigen Durchschnitts.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24.285PKT auf Ariva Indikation (29. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.





