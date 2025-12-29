Nach Mega-Rallye: Silber schwingt sich zum drittwertvollsten Asset der Welt auf

Der Spotpreis für Gold fiel um 1,7 Prozent auf 4.455,34 US-Dollar je Unze, wie Daten von Reuters zeigten. Zuvor hatte das Edelmetall am Freitag mit 4.549,71 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Die Gold-Futures in den USA für Februar gaben um 1,2 Prozent auf 4.500,30 US-Dollar je Unze nach.

Edelmetalle geraten am Montag unter Druck. Silber rutschte nach einem frühen Anstieg auf über 80 US-Dollar je Unze deutlich ab. Gold entfernte sich von seinem Rekordhoch. Anleger nahmen Gewinne mit, während nachlassende geopolitische Spannungen die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpften.

Silber verlor noch deutlicher an Wert und entfernte sich von seinem zuvor markierten Allzeithoch bei 83,62 US-Dollar.

Tim Waterer, Chefmarktanalyst beim Broker KCM Trade, führte den Rückschlag auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurück. "Eine Mischung aus Gewinnmitnahmen und offenbar produktiven Gesprächen zwischen Trump und Selenskyj über ein mögliches Friedensabkommen hat Gold und Silber ins Hintertreffen gebracht", sagte er.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seien "einem Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sehr nahe gekommen, vielleicht sogar sehr nahe".

Trotz der Korrektur bleibt die Jahresbilanz von Silber außergewöhnlich. Seit Jahresbeginn hat das Metall seinen Kurs beinahe verdreifacht und damit Gold klar übertroffen. Treiber waren die Einstufung als kritisches Mineral in den USA, Versorgungsengpässe sowie niedrige Lagerbestände bei gleichzeitig steigender Nachfrage aus Industrie und Investment, wie Reuters berichtet.

Der starke Preisanstieg hat Silber zeitweise in eine neue Dimension katapultiert. Das Metall wurde in diesem Jahr vorübergehend zum drittwertvollsten Vermögenswert der Welt, hinter Gold und dem Chipkonzern Nvidia und noch vor Technologieriesen wie Apple, Alphabet und Microsoft.

Nach Daten von CompaniesMarketCap lag die Marktkapitalisierung von Silber vor der Korrektur am Montag bei 4,485 Billionen US-Dollar. Gold führt das Ranking mit 31,719 Billionen US-Dollar klar an. Dahinter folgt Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von etwa 4,638 Billionen US-Dollar.

Waterer sieht weiteres Potenzial für das Metall. "Zinssenkungen und eine anhaltend robuste Industrienachfrage in Verbindung mit Versorgungsengpässen könnten Silber 2026 auf einen Kurs von 100 US-Dollar bringen", sagte der Analyst.

Am Zinsmarkt rechnen Händler weiterhin mit zwei Zinssenkungen in den USA im nächsten Jahr. Die Marktteilnehmer warten nun auf das Protokoll der Fed-Sitzung im Dezember, um Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs zu erhalten. Nicht verzinsliche Anlagen wie Gold und Silber profitieren in der Regel von einem Umfeld niedriger Zinsen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



