ANALYSE-FLASH
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
- RBC stuft Tesla auf "Outperform" mit 500 USD Kursziel.
- Erwartete Auslieferungen: 447.000 Fahrzeuge im Q4.
- Konsensschätzung liegt bei 433.000 Fahrzeugen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 398 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 407,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -37,79 %/+25,93 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 500 US-Dollar
Zu den Regularien in Austin:
Der Fehler in dem Artikel ist ganz offensichtlich: Tesla fährt dort KEINE Robotaxis (Autos ohne Fahrer), sondern nur Taxis. Das die bei einem Stromausfall dann besser performen ist selbsterklärend 🤪
Und Elon Musk kommentiert das auch noch… wenn man das Spiel durchschaut, ist das eigentlich nur noch peinlich.