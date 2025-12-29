RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 398 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 407,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -37,79 %/+25,93 % bedeutet.