Deutsche Anleihen
Kursgewinne zum Wochenstart
- Kurse deutscher Staatsanleihen steigen leicht an.
- Euro-Bund-Future erreicht 127,61 Punkte, +0,12%.
- Treffen Trump-Selenskyj ohne Fortschritte für Frieden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,12 Prozent auf 127,61 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,85 Prozent.
Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. Es werden im weiteren Handelsverlauf keine wichtigen Daten veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Handelsvolumen sind niedrig.
Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist unterdessen ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht./jsl/jkr/jha/
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y