Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,12 Prozent auf 127,61 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,85 Prozent.

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. Es werden im weiteren Handelsverlauf keine wichtigen Daten veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Handelsvolumen sind niedrig.