AKTIE IM FOKUS
Tonies wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke
- Tonies-Aktien versuchen erneut 10-Euro-Marke zu knacken.
- Kurs stieg um bis zu 4,7% auf 10,42 Euro.
- Erholung seit März: Kurs mehr als verdoppelt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteilsscheine von Tonies wagen am Montag einen erneuten Ausbruchsversuch über die 10-Euro-Marke. Nachdem mehrere Anläufe in den Tagen vor Weihnachten zunächst nicht gelungen waren, nahmen die Aktien in der verkürzten Handelswoche vor Silvester gleich wieder Anlauf. Am Montagvormittag stiegen sie um bis zu 4,7 Prozent auf 10,42 Euro. Zuletzt war das Plus dann noch 3,5 Prozent groß.
Die Aktien setzten damit ihren Erholungskurs der vergangenen Monate fort, denn seit dem Jahrestief von 4,67 Euro im März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der Kurs des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder hat dabei stark von Absatzhoffnungen für die neue Toniebox 2 profitiert, die seit September verkauft wird. Vor Weihnachten hatte dann noch die Aufnahme in den Kleinwerte-Index SDax die Aufmerksamkeit bei den Anlegern erhöht./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 16.875 auf Ariva Indikation (29. Dezember 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,41 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Starting on Christmas Eve tonies® took over the world. 🌍 The tonies app started to climb in the app stores and by the end of the Christmas days we were
#1 US 🇺🇸
#1 DE 🇩🇪
#1 UK 🇬🇧
#1 FR 🇫🇷
#8 AUS 🇦🇺
This was absolutely fascinating to watch an I could not be prouder of our teams tonies® all over the world.
The real message is: Over just a few days we saw the biggest number of household activations in our company history, inviting millions of new and old kids to enjoy the world of listening and playing with tonies. 🧚♀️
Thank you all for your trust in us this year and I promise we are just getting started 💪“
Was erzählst Du denn, Walmart hat einen eigenen Werbclip in dem sie Tonies bewerben, übrigens im gleich Spot auch für Apple.
Bist du ein neuer Boardtroll? Die sind schon längst bei target und Walmart mit eigenem regal gelistet.