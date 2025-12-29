    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    Tonies wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke

    • Tonies-Aktien versuchen erneut 10-Euro-Marke zu knacken.
    • Kurs stieg um bis zu 4,7% auf 10,42 Euro.
    • Erholung seit März: Kurs mehr als verdoppelt.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteilsscheine von Tonies wagen am Montag einen erneuten Ausbruchsversuch über die 10-Euro-Marke. Nachdem mehrere Anläufe in den Tagen vor Weihnachten zunächst nicht gelungen waren, nahmen die Aktien in der verkürzten Handelswoche vor Silvester gleich wieder Anlauf. Am Montagvormittag stiegen sie um bis zu 4,7 Prozent auf 10,42 Euro. Zuletzt war das Plus dann noch 3,5 Prozent groß.

    Die Aktien setzten damit ihren Erholungskurs der vergangenen Monate fort, denn seit dem Jahrestief von 4,67 Euro im März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der Kurs des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder hat dabei stark von Absatzhoffnungen für die neue Toniebox 2 profitiert, die seit September verkauft wird. Vor Weihnachten hatte dann noch die Aufnahme in den Kleinwerte-Index SDax die Aufmerksamkeit bei den Anlegern erhöht./tih/jha/

     

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 16.875 auf Ariva Indikation (29. Dezember 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..





    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Nutzer‑/Aktivierungs‑Zuwächse nach Weihnachten (App‑Rankings) und Erwartungen, dass das Wachstum Umsätze treibt. Diskutiert wird, ob Platzierungen bei Walmart/Target/Costco in den USA noch ausstehen und wie stark das US‑Geschäft wirklich ist. Außerdem das SDAX‑Listing und Kursanstieg, Marktkapitalisierung/Freefloat‑Rechnung (1,1 Mrd. €, Freefloat ~33%/360 Mio., Milou‑8,5% wirkt auf Freefloat) sowie Blocktrade‑Aspekte und mögliche App‑Monetarisierung via Werbung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

