    Besonders beachtet!

    tonies Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 29.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die tonies Registered (A) Aktie bisher um +3,63 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die tonies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +3,63 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der tonies Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,430, mit einem Plus von +3,63 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in tonies Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +33,42 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +0,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von tonies Registered (A) +33,07 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

    tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,40 %
    1 Monat +2,97 %
    3 Monate +33,42 %
    1 Jahr +42,09 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der tonies Aktie, die durch starkes Nutzerwachstum und hohe Verkaufszahlen während der Weihnachtszeit unterstützt wird. Nutzer äußern Bedenken zur Verfügbarkeit in den USA und betonen die Notwendigkeit, Partnerschaften mit großen Einzelhändlern zu stärken. Die Einschätzung, dass die Plattform ab 2025 ein starkes Gewinnmomentum erreichen könnte, wird geteilt, und die mögliche Aufnahme in den SDAX wird als positiv bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

    Tonies wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke


    Die Anteilsscheine von Tonies wagen am Montag einen erneuten Ausbruchsversuch über die 10-Euro-Marke. Nachdem mehrere Anläufe in den Tagen vor Weihnachten zunächst nicht gelungen waren, nahmen die Aktien in der verkürzten Handelswoche vor Silvester …

    Verhaltener Start in letzte Woche des Jahres


    Der deutsche Aktienmarkt ist nach den Weihnachtsfeiertagen wenig verändert in die verkürzte Woche vor Silvester gestartet. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Der Dax notierte am Montag im …

    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

