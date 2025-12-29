    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB

    Für Sie zusammengefasst
    • Bulgarien wird am 1. Jänner 2026 Euro einführen.
    • Wechselkurs fixiert: 1 EUR = 1,95583 BGN.
    • Gebührenfreier Umtausch von Lewa in Euro bis 2.000 BGN.
    APA ots news - Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Bulgarien führt am 1. Jänner 2026 den Euro ein

    Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich, Bulgarien als
    jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte der 1. Jänner 2026 als Zeitpunkt für die Ablöse der nationalen Währung - des bulgarischen Lew - durch die europäische Gemeinschaftswährung festgelegt werden.

    Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 1,95583 BGN für 1 EUR fixiert (ISO-Code: BGN; Plural: Lewa). Ab 1. Jänner 2026 können nun die rund 6,5 Mio. Einwohner:innen Bulgariens und darüber hinaus selbstverständlich auch Besucher:innen aus anderen Ländern in Bulgarien mit dem Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie die erhöhte Preistransparenz sind wesentliche Verbesserungen.

    Im Rahmen der Euro-Einführung tauscht die OeNB vom 2. Jänner bis 2. März 2026 all jene bulgarischen Lewa-Banknoten gebührenfrei in Euro, die derzeit in Bulgarien gesetzliches Zahlungsmittel sind. Von diesem Tausch ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie auch 1- und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie des Jahres 1999, da diese ebenfalls in Bulgarien nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel sind.

    Pro Transaktion bzw. pro Person und Tag ist der Umtausch auf einen Betrag von 2.000 BGN limitiert.

    Der Lewa-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten an den OeNB- Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden:

    Wien
    Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien
    Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr

    Innsbruck
    Adamgasse 2, 6020 Innsbruck
    Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Pressesprecherin
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: (+43-1) 404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0044 2025-12-29/10:42






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich, Bulgarien als jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     