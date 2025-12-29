Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB

Bulgarien führt am 1. Jänner 2026 den Euro ein



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich, Bulgarien als

jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte der 1. Jänner 2026 als Zeitpunkt für die Ablöse der nationalen Währung - des bulgarischen Lew - durch die europäische Gemeinschaftswährung festgelegt werden.



Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 1,95583 BGN für 1 EUR fixiert (ISO-Code: BGN; Plural: Lewa). Ab 1. Jänner 2026 können nun die rund 6,5 Mio. Einwohner:innen Bulgariens und darüber hinaus selbstverständlich auch Besucher:innen aus anderen Ländern in Bulgarien mit dem Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie die erhöhte Preistransparenz sind wesentliche Verbesserungen.