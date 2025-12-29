    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor
    Energiekontor AG: Starkes Jahresende und positive Prognose 2025

    Energiekontor treibt 2025 den Ausbau erneuerbarer Energien kraftvoll voran – mit neuen Projekten, Verkäufen und klarer Ergebnisprognose für weiteres Wachstum.

    Foto: Energiekontor AG
    • Energiekontor bestätigt die Ergebnisprognose für 2025 im Bereich von 30 bis 40 Mio. Euro, trotz operativer Erfolge im Jahresendspurt.
    • Im Jahr 2025 haben 14 Wind- und Solarprojekte mit über 350 MW den Financial Close erreicht, insgesamt befinden sich 21 Projekte mit rund 640 MW im Bau oder in Vorbereitung.
    • Der Verkauf eines älteren Windparks mit 14 MW wurde abgeschlossen, während die Inbetriebnahme eines neuen Parks mit 17 MW im ersten Quartal 2026 erwartet wird, um die Gesamtleistung auf ca. 450 MW zu erhöhen.
    • Energiekontor hat im Jahr 2025 sieben Windparkprojekte mit insgesamt 209 MW veräußert, darunter fünf schlüsselfertige Projekte, was eine bedeutende Umsatzquelle darstellt.
    • Das Unternehmen plant, das Eigenparkportfolio auf rund 650 MW auszubauen, mit weiteren Financial Closes im Jahr 2026, um das Wachstum fortzusetzen.
    • Die Projektpipeline ist mit 11,2 GW (ohne US-Projektrechte) deutlich ausgebaut, was die zukünftigen Wachstumschancen und den Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien unterstreicht.

    Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,65EUR das entspricht einem Minus von -0,29 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.854,70PKT (+0,45 %).


    Energiekontor

    +3,24 %
    -0,58 %
    +0,44 %
    -21,93 %
    -28,51 %
    -53,01 %
    -41,98 %
    +178,84 %
    +257,14 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350





