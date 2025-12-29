    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mentoren, die einen Unterschied machen

    Ein von Education Cannot Wait finanziertes und von World Vision in Burundi durchgeführtes Programm setzt Mentoren aus der Gemeinde, sog. Schultanten und Schulonkel, ein, um das Wohlbefinden zu fördern.

    CIBITOKE, Burundi, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In Cibitoke hat es sich eine Frau zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass Mädchen in der Schule bleiben. Sie heißt Josephine und ist eine sog. Schultante in der Gemeinde Rugombo, die die burundische Tradition verkörpert, Schüler durch ihre Teenagerjahre zu begleiten, indem sie ihnen emotionale und akademische Unterstützung bietet, ähnlich wie ein vertrauter zweiter Elternteil.

    School Auntie Josephine listens and advises girls on their journey through adolescence. World Vision Burundi

    Mit finanzieller Unterstützung von Education Cannot Wait (ECW) wird das „Komezawige Programm" (Kirundi für „Weiter lernen") von einer Reihe von Partnern unter der Leitung von World Vision Burundi in Abstimmung mit der nationalen Regierung durchgeführt. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Gewährleistung der Kontinuität der Bildung für von Krisen betroffene Kinder und Jugendliche. Dieses mehrjährige Resilienzprogramm bietet Mädchen und Jungen, die von den anhaltenden Krisen in Burundi betroffen sind, wichtige Unterstützung in den Bereichen psychische Gesundheit, psychosoziale Betreuung und ganzheitliche Bildung.

    Ein wichtiges innovatives Merkmal des Programms ist die Rolle der Mentoren, die als „Tanten" und „Onkel" bezeichnet werden und in turbulenten Zeiten als vertrauenswürdige Ratgeber fungieren. Schultante Josephine hilft Mädchen, das Stigma der Menstruation zu überwinden, indem sie Gespräche führt, Unterstützung anbietet und wiederverwendbare Stoffbinden, sog. Dignity Pads, verteilt, um einen regelmäßigen Schulbesuch zu gewährleisten.

    „Die Gespräche haben sich positiv ausgewirkt; die Mädchen unterstützen sich gegenseitig mit Ratschlägen oder kommen zu mir, wenn sie Unterstützung brauchen, und manchmal kann ich die Schulleitung in ihrem Namen um Erlaubnis bitten, nach Hause zu gehen, wenn es ihnen nicht gut geht", sagt Josephine.

    Schultante Josephine will das Menstruations-Tabu brechen. „In der Vergangenheit hatten junge Mädchen, die während der Schulzeit ihre Periode bekamen, keinen Erwachsenen in der Schule, an den sie sich mit Rat und Hilfe wenden konnten", sagt sie.

    Ohne Unterstützung fühlten sich die Mädchen peinlich berührt und wurden von den Jungen oft gehänselt. Dies führte zu emotionalem Leid, und einige Mädchen brachen die Schule sogar wegen des kulturellen Stigmas und des Mangels an Hygieneprodukten, die ihnen zur Verfügung standen, ab.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Mentoren, die einen Unterschied machen Ein von Education Cannot Wait finanziertes und von World Vision in Burundi durchgeführtes Programm setzt Mentoren aus der Gemeinde, sog. Schultanten und Schulonkel, ein, um das Wohlbefinden zu fördern. CIBITOKE, Burundi, 29. Dezember 2025 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     