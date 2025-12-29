Mentoren, die einen Unterschied machen

CIBITOKE, Burundi, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In Cibitoke hat es sich eine Frau zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass Mädchen in der Schule bleiben. Sie heißt Josephine und ist eine sog. Schultante in der Gemeinde Rugombo, die die burundische Tradition verkörpert, Schüler durch ihre Teenagerjahre zu begleiten, indem sie ihnen emotionale und akademische Unterstützung bietet, ähnlich wie ein vertrauter zweiter Elternteil.

Ein von Education Cannot Wait finanziertes und von World Vision in Burundi durchgeführtes Programm setzt Mentoren aus der Gemeinde, sog. Schultanten und Schulonkel, ein, um das Wohlbefinden zu fördern.

Mit finanzieller Unterstützung von Education Cannot Wait (ECW) wird das „Komezawige Programm" (Kirundi für „Weiter lernen") von einer Reihe von Partnern unter der Leitung von World Vision Burundi in Abstimmung mit der nationalen Regierung durchgeführt. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Gewährleistung der Kontinuität der Bildung für von Krisen betroffene Kinder und Jugendliche. Dieses mehrjährige Resilienzprogramm bietet Mädchen und Jungen, die von den anhaltenden Krisen in Burundi betroffen sind, wichtige Unterstützung in den Bereichen psychische Gesundheit, psychosoziale Betreuung und ganzheitliche Bildung.

Ein wichtiges innovatives Merkmal des Programms ist die Rolle der Mentoren, die als „Tanten" und „Onkel" bezeichnet werden und in turbulenten Zeiten als vertrauenswürdige Ratgeber fungieren. Schultante Josephine hilft Mädchen, das Stigma der Menstruation zu überwinden, indem sie Gespräche führt, Unterstützung anbietet und wiederverwendbare Stoffbinden, sog. Dignity Pads, verteilt, um einen regelmäßigen Schulbesuch zu gewährleisten.

„Die Gespräche haben sich positiv ausgewirkt; die Mädchen unterstützen sich gegenseitig mit Ratschlägen oder kommen zu mir, wenn sie Unterstützung brauchen, und manchmal kann ich die Schulleitung in ihrem Namen um Erlaubnis bitten, nach Hause zu gehen, wenn es ihnen nicht gut geht", sagt Josephine.

Schultante Josephine will das Menstruations-Tabu brechen. „In der Vergangenheit hatten junge Mädchen, die während der Schulzeit ihre Periode bekamen, keinen Erwachsenen in der Schule, an den sie sich mit Rat und Hilfe wenden konnten", sagt sie.

Ohne Unterstützung fühlten sich die Mädchen peinlich berührt und wurden von den Jungen oft gehänselt. Dies führte zu emotionalem Leid, und einige Mädchen brachen die Schule sogar wegen des kulturellen Stigmas und des Mangels an Hygieneprodukten, die ihnen zur Verfügung standen, ab.