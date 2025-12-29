UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 06:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 159,6EUR auf Tradegate (29. Dezember 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

