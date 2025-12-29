UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 159,6EUR auf Tradegate (29. Dezember 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
