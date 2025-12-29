ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
- Nvidia bleibt "Outperform" mit Kursziel 275 USD.
- Übernahme von Groq soll Technologie und Expertise sichern.
- Nvidia nutzt starke Bilanz für strategische Investitionen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit einer etwaigen Übernahme des KI-Startups Groq wolle sich der Tech-Konzern wohl vor allem Technologie und Expertise sichern, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal wäre für Nvidia ein strategischer. Das Unternehmen nutze seine starke Bilanz, um in operativen Schlüsseltechnologien führend zu bleiben./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.12.2025 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 159,9 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,07 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +40,66 %/+71,92 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 275 US-Dollar
