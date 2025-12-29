    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKakao RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kakao

    Bauernpräsident fordert höhere Butterpreise

    Foto: Butterpreise im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert höhere Preise für heimische Lebensmittel wie Butter. "Der Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandel wie derzeit bei Butter muss endlich ein Ende haben", sagte Rukwied der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Butter muss zur Dubai-Schokolade werden."

    Rukwied ergänzte, der Wert von heimischen Lebensmitteln müsse sich auch im Preis widerspiegeln. "Ich appelliere an den Lebensmitteleinzelhandel, seiner Verantwortung der Erzeugung heimischer Lebensmittel und auch den Bauernfamilien gegenüber gerecht zu werden", sagte der Verbandspräsident.

    Auch der Brandenburger Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hatte die massiven Preissenkungen im Handel zuletzt scharf kritisiert und einen weiter wachsenden Druck auf landwirtschaftliche Betriebe beklagt.



    Verfasst von Redaktion dts
