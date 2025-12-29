Energiekontor bestätigt Gewinnprognose für 2025
- Energiekontor auf Kurs zu Gewinnziel von 30-40 Mio. €
- Sieben Windparkprojekte mit 209 MW verkauft 2025
- Umfangreiches Projektportfolio, Erfolge durch Entwicklung
BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor sieht sich dank Erfolge im Vertrieb sowie der Entwicklung seiner Wind- und Solarparks auf Kurs zu seinen zuletzt angepeilten Gewinnziel. Das Unternehmen erwarte weiterhin einen Vorsteuergewinn (EBT) von rund 30 Millionen bis 40 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Montag mitteilte. Die Bremer hatten im Oktober wegen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte ihren Gewinnausblick für das laufende Jahr spürbar zusammengestrichen.
2025 hat Energiekontor eigenen Angaben zufolge insgesamt sieben Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 209 Megawatt veräußert. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Projekte mit einer Gesamtnennleistung von 51 Megawatt verkauft. Zusätzliche Projekte würden sich derzeit im Vertrieb oder in den Vertriebsvorbereitungen befinden, hieß es weiter. "Noch nie zuvor war unser Projektportfolio über alle Entwicklungsphasen hinweg so umfangreich und so weit fortgeschritten wie heute", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Diese Erfolge seien das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und würden sich oft erst später in den Geschäftszahlen widerspiegeln./mne/nas
Bremen, 29. Dezember 2025 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, konnte im Jahresendspurt weitere Erfolge in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb erzielen. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Unternehmen die prognostizierte Ergebnisbandbreite für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 30 bis 40 Mio. Euro.
Nachdem Energiekontor im Mai 2025 mit dem baugenehmigten Windparkprojekt Alpen-Bönninghardt mit einer Gesamtnennkapazität von rund elf Megawatt erfolgreich an der EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen hatte, konnte für das Projekt im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen noch rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen der Financial Close erreicht werden. Der Windpark soll nach aktuellem Planungsstand Ende 2027 in Betrieb gehen und in den Eigenbestand von Energiekontor überführt werden.
Einschließlich dieses Projekts haben im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 14 Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 350 Megawatt den Financial Close erreicht. Insgesamt befinden sich derzeit 21 Projekte mit rund 640 Megawatt im Bau oder in den Bauvorbereitungen – ein historischer Bestwert für Energiekontor und ein Beleg für den erfolgreichen operativen Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2025. Die erzielten operativen Erfolge schlagen sich jedoch noch nicht unmittelbar in den Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 nieder, da einige dieser Projekte erst 2026 und zum überwiegenden Teil erst 2027 in Betrieb genommen und dann zum Konzernergebnis beitragen werden.
Mit Blick auf den Eigenparkbestand hat Energiekontor zudem einen älteren Windpark mit einer Erzeugungsleistung von rund 14 Megawatt abgegeben. Der Verkauf des bereits aus der EEG-Förderung ausgelaufenen Windparks erfolgte aus Opportunitätsgründen und wird die Gesamtnennkapazität der konzerneigenen Parks kurzfristig leicht reduzieren. Bereits für das erste Quartal 2026 wird jedoch die Inbetriebnahme des repowerten Windparks Oederquart mit rund 17 Megawatt erwartet. Der neue Park wird die Gesamtleistung des Parkportfolios wieder auf den bisherigen Stand von ca. 450 Megawatt zurückführen. Darüber hinaus befinden sich derzeit viele weitere Projekte im Bau oder in der Entwicklung, die für den Eigenbestand vorgesehen sind. Am geplanten Ausbau des konzerneigenen Parkportfolios auf zukünftig rund 650 Megawatt hält Energiekontor deshalb unverändert fest – mit steigender Tendenz bei weiteren Financial Closes im Geschäftsjahr 2026.
Darüber hinaus konnte Energiekontor ebenfalls noch vor dem Jahreswechsel Verträge zur schlüsselfertigen Veräußerung zweier benachbarter Windparks in Deutschland mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 90 Megawatt abschließen – eine erneute Bestmarke in der Geschichte von Energiekontor. Beide Parks sollen Ende 2027 in Betrieb gehen. Im Geschäftsjahr 2025 hat Energiekontor somit insgesamt sieben Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 209 Megawatt veräußert (Vorjahr: 51 Megawatt), darunter fünf schlüsselfertige Projekte. Diese bilden – neben den wiederkehrenden Einnahmen aus der konzerneigenen Stromerzeugung – eine wichtige Ergebnisgrundlage für die kommenden Geschäftsjahre. Zusätzliche Projekte befinden sich aktuell im Vertrieb oder in den Vertriebsvorbereitungen, darunter mehrere britische Projekte.
Vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr 2025 erzielten ergebniswirksamen Vertriebserfolge sowie der bisherigen Performance der konzerneigenen Wind- und Solarparks bestätigt der Vorstand der Energiekontor AG, dass die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht erreichbar ist. Die zuletzt veröffentlichte Erwartung für das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in einer Bandbreite von rund 30 bis 40 Mio. Euro bleibt unverändert bestehen.
„Die starke Dynamik, die wir zum Jahresende sehen, unterstreicht die hohe operative Leistungsfähigkeit von Energiekontor. Noch nie zuvor war unser Projektportfolio über alle Entwicklungsphasen hinweg so umfangreich und so weit fortgeschritten wie heute. Diese Erfolge sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und spiegeln sich oft erst zeitversetzt in den Geschäftszahlen wider – wie für unser Geschäftsmodell typisch, aktuell jedoch auch aufgrund der bekannten externen Rahmenbedingungen. Entscheidend ist, dass unser Projektportfolio heute eine sehr belastbare Grundlage für die Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre bildet“, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. „Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um unseren Aktionärinnen und Aktionären, unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie unseren Mitarbeitenden für ihr Vertrauen und ihr Engagement in diesen herausfordernden Zeiten zu danken. Im Namen von Energiekontor wünsche ich Ihnen allen einen angenehmen Jahresausklang und einen gelungenen Start ins neue Jahr.“
So langsam nähern wir uns dem Jahresende und wir können schon eines sicherlich festhalten. Das Windjahr 2025 wird etwas schlechter als das Windjahr 2024. Die ersten drei entscheidenden Windmonate waren ein Totalausfall. Das aufzuholen war sehr schwer. Nach dem Oktober, der sehr gut war, konnte man noch hoffen, dass es gelingt, aber der November und auch der Dezember glänzte, bzw. glänzt nicht mit sehr guten Winddaten.
Ein Totalausfall waren die Monate November und jetzt auch der Dezember nicht, aber es reichte nicht um die fehlenden Strommengen noch aufzuholen. Der Dezember dürfte sogar noch deutlich besser werden als der November, aber er wird den Rückstand nicht aufholen.
Zubau bereinigt dürfte das Jahr sicherlich mit 5 – 6 % weniger Stromproduktion aus dem Jahr gehen. Hierbei können regionale Unterschiede noch stärker davon abweichen, in beide Richtungen. Das können vielleicht die User unter uns bestätigen, die Anteile von Windparks und Zugriff auf die Produktionsdaten haben.
Was die gesamten, wirtschaftlichen Daten von Energiekontor anbelangt so gibt es sicherlich verschiedene Varianten.
1.) Energiekontor erreicht die reduzierte Prognose innerhalb ihrer normalen Tätigkeit, ohne einen weiteren angekündigten schottischen Windpark zu veräußern. Dies würde keine weitere Meldung erfordern.
2.) Energiekontor verkauft den 2. schottischen Windpark in diesem Jahr und erreicht die Prognose sicher. Dies wird Energiekontor sicherlich melden.
3.) Energiekontor verkauft den schottischen Windpark in diesem Jahr nicht mehr und erreicht auch nicht die Unterkante der Prognose, was Energiekontor sicherlich melden wird.
Was im Endeffekt, in den nächsten Tagen bei rumkommt, ist in seiner Gesamtheit betrachtet eigentlich egal.
Ich finde den Verkauf des 2. schottischen Windparks erst in 2026 für attraktiver. Von daher würde mir Punkt 1 am besten gefallen. Es geht uns nichts verloren. Wir haken 2025 ab, was viele sowieso schon gemacht haben und freuen uns auf das sicher wirtschaftlich erfolgreichere Jahr 2026. Das heißt nicht, dass 2025 ein schlechtes Jahr für Energiekontor war. Was Energiekontor in 2025 alles angestoßen hat, ist phänomenal für so ein kleines Unternehmen. Die Ernte wird man in 26´ und 27´ einfahren. Ob die Ernte auch verwertbar ist, werden dann andere Faktoren mitbestimmen, wie z.B. Marktlage (Nachfragesituation), Strompreis und politische Rahmenbedingungen.
Wie ihr sehr, wird es hier nie langweilig. Irgendwas ist immer.
Ich wünsche allen schöne Weihnachtstage und ein paar ruhige Tage zwischen den Jahren. Kommt alle gut ins neue Jahr.
LG fundamental_a