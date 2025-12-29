Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.12.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-4,36 %) genz vorne. Gefolgt von Nike Inc (+5,59 %), Münchener Rück AG (-0,85 %), Palladium (-10,51 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,13 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Nike Inc
|VG9NSD
|Long
|8,42
|261,00 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DU5ZJ7
|Long
|216,74 Tsd.
|Silber
|FD3UBV
|Long
|2,61
|192,80 Tsd.
|Palladium
|FA08Q2
|Long
|2,33
|189,60 Tsd.
|Silber
|NB4VB9
|Long
|7,89
|186,39 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Meta Platforms
|VC3WWB
|Long
|4,08
|76,09 Tsd.
|Silber
|PL7LYM
|Long
|2,44
|54,60 Tsd.
|Rheinmetall AG
|VH1RK8
|Long
|5,98
|47,61 Tsd.
|Silber
|PL7LXW
|Long
|2,38
|27,07 Tsd.
|Nike Inc
|SY286G
|Long
|3,58
|24,91 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Silber
|
Classic
|DB2XAG
|788,39 Tsd.
|Silber
|
Classic
|VK6H4E
|671,84 Tsd.
|Select Buy and Build III - Cooling
|
Sonstige
|A3GMS5
|450,16 Tsd.
|Münchener Rück AG
|
Sonstige
|PC99JC
|225,44 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZTB
|182,09 Tsd.
