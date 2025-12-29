    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    Umsatzspitzenreiter

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.12.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.12.25
    Foto: wu yi - unsplash

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-4,36 %) genz vorne. Gefolgt von Nike Inc (+5,59 %), Münchener Rück AG (-0,85 %), Palladium (-10,51 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,13 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.271,41€
    Basispreis
    4,83
    Ask
    × 12,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.216,58€
    Basispreis
    4,72
    Ask
    × 12,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Nike Inc VG9NSD Long 8,42 261,00 Tsd.
    NYMEX COMEX Silber (Silver) DU5ZJ7 Long 216,74 Tsd.
    Silber FD3UBV Long 2,61 192,80 Tsd.
    Palladium FA08Q2 Long 2,33 189,60 Tsd.
    Silber NB4VB9 Long 7,89 186,39 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Meta Platforms VC3WWB Long 4,08 76,09 Tsd.
    Silber PL7LYM Long 2,44 54,60 Tsd.
    Rheinmetall AG VH1RK8 Long 5,98 47,61 Tsd.
    Silber PL7LXW Long 2,38 27,07 Tsd.
    Nike Inc SY286G Long 3,58 24,91 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Silber
    Classic
    		DB2XAG 788,39 Tsd.
    Silber
    Classic
    		VK6H4E 671,84 Tsd.
    Select Buy and Build III - Cooling
    Sonstige
    		A3GMS5 450,16 Tsd.
    Münchener Rück AG
    Sonstige
    		PC99JC 225,44 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		SH9ZTB 182,09 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.12.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.12.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     