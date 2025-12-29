Heute am 29.12.2025: Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie im Fokus

Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie notiert aktuell bei 242,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,41 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,00 € entspricht. Der Kursrückgang der Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,41 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Royal Caribbean Group bietet luxuriöse Kreuzfahrten und ist führend in der Branche. Hauptkonkurrenten sind Carnival und Norwegian. Einzigartig sind ihre innovativen Schiffe und exklusiven Bordangebote.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,08 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie damit um -1,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,64 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,19 % 1 Monat +8,40 % 3 Monate -11,08 % 1 Jahr +11,96 %

Informationen zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie

Es gibt 273 Mio. Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,86 Mrd.EUR € wert.

Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.