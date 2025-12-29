ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
- Jefferies belässt Sanofi auf "Buy", Kursziel 100 Euro.
- FDA-Schreiben zu Tolebrutinib wirft Fragen auf.
- Negative Auswirkungen auch auf Roche's Fenebrutinib.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein offizielles Schreiben der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Wirkstoff Tolebrutinib von Sanofi werfe einige schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Aussagen des Pharmakonzerns auf, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte die Stimmung für die Aktien weiterhin belasten. Das Schreiben habe zudem negative Auswirkungen auf den Wirkstoff Fenebrutinob von Roche./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 82,10 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 100,19 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +15,63 %/+33,89 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 100 Euro
Community Beiträge zu Sanofi - 920657 - FR0000120578
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sanofi. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Kurseinbruch von rund 4,6 Prozent bei Sanofi.