Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 82,10 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 100,19 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +15,63 %/+33,89 % bedeutet.